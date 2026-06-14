Putin čestital Trumpu za 80: Lahko narediva ogromno za svet

Ruski predsednik Vladimir Putin je čestital ob rojstnem dnevu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in ga označil za »izjemno, nadarjeno osebnost in politika« ter pri tem namignil, da bi lahko voditelja odnose med državama dvignila na novo raven.

»Spoštovani gospod predsednik, dragi Donald, iz srca vam čestitam, tako izjemni in nadarjeni osebnosti ter politiku, ob vašem 80. rojstnem dnevu!« je Putin dejal v svojem voščilu, objavljenem na spletni strani Kremlja in povzeto v poročilih ruskih tiskovnih agencij.

Vladimir Putin je čestital Trumpu. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters

Po navedbah kremeljskega svetovalca za zunanjo politiko Jurija Ušakova sta voditelja govorila po telefonu 55 minut, Putin pa je čestitke izrekel v »neformalnem« tonu.

Donald Trump praznuje. FOTO: Brian Snyder/Reuters

V voščilu je Putin zapisal, da »ceni medsebojno razumevanje med nama, ki nama omogoča, da odprto in odkrito razpravljava tudi o najbolj zapletenih vprašanjih dvostranske in mednarodne agende. Prepričan sem, da bi lahko skupaj resnično dvignila rusko-ameriške odnose na novo raven ter storila veliko za zagotovitev varnosti in stabilnosti na svetovni ravni,« je zapisal Putin.

Voditelja sta se nazadnje srečala avgusta 2025 na Aljaski v prizadevanjih za dosego rešitve vojne med Ukrajino in Rusijo.