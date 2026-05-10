Putin: Vojna v Ukrajini se bliža koncu

Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum.

»Mislim, da se (konflikt) bliža koncu. Mesece so čakali, da bo Rusija utrpela hud poraz, da se bo država sesula. Ni se tako izšlo. In potem so obtičali v tej rutini, zdaj pa se iz nje ne morejo izvleči,« je ob kritikah zahodne podpore Ukrajini po vojaški paradi ob dnevu zmage povedal Putin.

Dodal je, da se je pripravljen sestati z Zelenskim v tretji državi, a šele, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje o morebitnih prizadevanjih Armenije za članstvo v EU pa je Putin odgovoril, da bi bilo povsem logično izvesti referendum in vprašati državljane Armenije, kakšna bi bila njihova izbira. »Na podlagi tega bi tudi mi sprejeli svojo odločitev,« je še dejal.

Putin je pred tem na sobotni vojaški paradi ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni v Moskvi dejal, da se ruski vojaki v Ukrajini zoperstavljajo agresivni sili, ki jo podpira zveza Nato. Kot je dodal, je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, njihov cilj pa pravičen.

Vojaška parada v Moskvi je bila tokrat precej okrnjena. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in soboto razglasila prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, nakar je predsednik ZDA Donald Trump v petek naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila Moskva in Kijev.

Sprti strani sta si kljub dogovoru izmenjali obtožbe o kršitvah prekinitve ognja. Poročil o večjih napadih sicer ni bilo. Državi sta se dogovorili tudi za izmenjavo po tisoč ujetnikov, a je Putin v soboto dejal, da Rusija od Ukrajine glede tega še ni prejela nobenih predlogov.