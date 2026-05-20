Putin in Xi: Odnosi med državama na najvišji ravni doslej

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom, njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Sposobni smo nenehno poglabljati medsebojno zaupanje in strateško usklajevanje z odpornostjo, ki ostaja trdna kljub preizkušnjam in težavam,« je ob sprejemu Putina v Veliki dvorani ljudstva v kitajski prestolnici dejal Xi.

Putin je medtem izrazil mnenje, da so odnosi med državama na tako visoki ravni kot še nikoli doslej in lahko služijo kot zgled »obsežnega partnerstva in strateškega sodelovanja«.

»Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih naše sodelovanje, tudi gospodarsko, kaže močan, pozitiven zagon,« je glede na poročanje ruskih medijev dejal Putin, ki je še ocenil, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo h globalni stabilnosti.

Gre za prvi obisk v tujini letos za predsednika Rusije, za katero je sodelovanje s Kitajsko ključno. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije in kupuje skoraj polovico njenega izvoza nafte.

Xi je v pogovoru s Putinom ocenil, da so razmere na Bližnjem vzhodu na »kritični točki« in da trenutno prehajajo iz vojne v mir, po navedbah BBC poročajo kitajski mediji. Poudaril je, da je konec sovražnosti nujen in da bi bilo nadaljevanje konflikta »nesprejemljivo«.

Voditelja se bosta danes udeležila slovesnega podpisa 21 dvostranskih sporazumov.

»Moj predlog za ohranjanje in spodbujanje miru na Bližnjem vzhodu v štirih točkah si prizadeva za nadaljnjo gradnjo mednarodnega soglasja in želi prispevati k umirjanju napetosti, deeskalaciji konfliktov in spodbujanju miru,« je dejal Xi.

Omenjeni predlog, ki ga je Xi predstavil prejšnji mesec, spodbuja mirno sobivanje, nacionalno suverenost, vladavino prava na mednarodni ravni in usklajen pristop k razvoju in varnosti, poroča BBC.

Putin je svojega gostitelja ob tem tudi povabil na obisk v Rusijo prihodnje leto. Xi je sicer Rusijo nazadnje obiskal maja lani.

Obisk Putina v Pekingu sledi obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se je tam mudil prejšnji teden.

Xi je Putina, ki je na Kitajsko prispel v torek zvečer po lokalnem času, danes pričakal pred Veliko dvorano ljudstva. Po rokovanju sta se po rdeči preprogi sprehodila mimo postrojenih kitajskih vojakov in množice mladih, ki so, podobno kot ob obisku Trumpa pred nekaj dnevi, mahali z zastavicami držav ter vzklikali »Dobrodošli!«. Kitajska vojaška godba je zaigrala rusko in kitajsko himno.

Voditelja se bosta danes udeležila slovesnega podpisa 21 dvostranskih sporazumov, med katerimi sta najpomembnejša skupna izjava o nadaljnji krepitvi medsebojnega partnerstva in strateškega sodelovanja ter deklaracija o večpolarnem svetu ter novi vrsti mednarodnih odnosov, poroča BBC.