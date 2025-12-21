Putin zavrnil pogovore z ZDA in Ukrajino, v igri spet Macron

Kremelj je zanikal možnost tristranskih mirovnih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in ZDA, ki jih je v soboto pred pogovori v Miamiju omenjal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Je pa ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah tujih tiskovnih agencij pripravljen na pogovore s francoskim kolegom Emmanulom Macronom, kar Pariz pozdravlja.

Ruski odposlanec Kiril Dmitrijev je v soboto prispel v Miami, kjer so se zbrali tudi ukrajinski in evropski predstavniki za nova pogajanja o končanju vojne v Ukrajini, ki jih vodita ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Washington predlagal tristranski format pogovorov

Zelenski je v soboto dejal, da je Washington predlagal tudi tristranski format pogovorov z udeležbo Ukrajine, Rusije in ZDA. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomenilo prva neposredna pogajanja Moskve in Kijeva po pol leta. »Za zdaj nihče resno ni razpravljal o tej pobudi in kolikor vem, to niti ni v pripravi,« je danes po poročanju ruskih tiskovnih agencij odgovoril svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

Volodimir Zelenski FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Zelenski je še omenil, da bi na takšnih tristranskih pogovorih lahko sodelovali tudi evropski odposlanci. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, sicer trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih proces le ovira, evropske voditelje pa skuša prikazati kot naklonjene vojni.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da je Putin pripravljen na pogovore s francoskim predsednikom Macronom. Putin po njegovih besedah verjame, da so ob obojestranski politični volji takšni pogovori lahko le pozitivni.

Peskov se je s tem odzval na petkovo izjavo Macrona, da bi bilo za Evropo in Ukrajino koristno, če bi se znova pogovorili s Putinom in se tako neposredno vključili v razpravo. »Sicer pa se med seboj pogovarjamo s pogajalci, ki se bodo sami pogajali z Rusi. To ni optimalno,« je dejal francoski predsednik.

Emmanuel Macron FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Francosko predsedstvo je danes pozdravilo Putinovo pripravljenost na srečanje z Macronom. »Dobrodošlo je, da je Kremelj javno soglašal s to pobudo. V prihodnjih dneh se bomo odločili, kako je najbolje postopati naprej,« so sporočili iz Elizejske palače.

Razpravljali Ukrajinci, Američani in Evropejci

Prejšnji konec tedna so o mirovni rešitvi za Ukrajino razpravljali Ukrajinci, Američani in Evropejci v Berlinu, v Miamiju pa nameravajo ameriški pogajalci rezultate iz Berlina posredovati ruskim predstavnikom. Dmitrijev je pogovore po prvem krogu označil za konstruktivne. Ušakov je danes povedal, da se bo Dmitrijev po pogovorih v Miamiju »vrnil v Moskvo, poročal in nato bomo razpravljali o naslednjih korakih«.

Predstavniki Ukrajine in Rusije so imeli nazadnje neposredne pogovore julija v Istanbulu. Ti so privedli do izmenjave zapornikov, drugega napredka pa ni bilo. Ruska komisarka za človekove pravice Tatjana Moskalkova je danes za Ria Novosti povedala, da se je skupina civilistov iz Ukrajine vrnila v Rusijo, Moskva pa je omogočila odhod nekaj Ukrajincev iz ruskega dela pokrajine Herson, navaja španska tiskovna agencija EFE.