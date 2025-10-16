  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Putin želi več goriva na domačem trgu, Trump pa mu zapira dostop do tujega

    Rusija si na trg želi poslati več nafte, ki državi prinaša največ dobička. Na poti ji stoji ameriški predsednik.
    Ruski tanker v turški ožini Bospor. FOTO: Yoruk Isik/Reuters
    Ruski tanker v turški ožini Bospor. FOTO: Yoruk Isik/Reuters
    Pi. K.
    16. 10. 2025 | 09:47
    16. 10. 2025 | 10:17
    3:08
    Ruske rafinerije nafte bodo preložile načrtovana vzdrževalna dela, da bodo lahko na trg poslale več nafte, je v sredo dejal ruski minister za energijo Sergej Civilev.

    Evropska energetska odvisnost napaja ruskega medveda, ki še kar besni

    Rusija se namreč sooča s pomanjkanjem goriva po seriji ukrajinskih napadov na njene rafinerije, poroča Reuters. Septembra je uvedla delno prepoved izvoza dizelskega goriva in do konca leta podaljšala prepoved izvoza bencina, ki velja za vse izvoznike.

    Oblasti podrobno spremljajo razmere na domačem trgu goriv, je dejal Civilev. »Zmogljivosti prej nakopičenih rezerv goriva v rafinerijah in naftnih skladiščih so bile že izkoriščene,« je še dodal. »Trenutno se izvajajo naslednji dodatni ukrepi: prilagoditev pravil za izvajanje borznega trgovanja, da bi preprečili špekulativno rast cen goriva v veleprodajnem segmentu; usklajevanje logistike in pospešitev dobav goriva v vse regije, pa tudi za potrebe kmetijskih proizvajalcev.«

    Ukrajina je večkrat napadla ruske rafinerije. FOTO: Dado Ruvić/Reuters
    Ukrajina je večkrat napadla ruske rafinerije. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

    Rusija pa nima težav le zaradi pomanjkanja zalog, ampak morda tudi zaradi pomanjkanja povpraševanja po dobrini, ki ji prinaša največ denarja. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč izjavil, da je indijski premier Narendra Modi obljubil ustavitev nakupov ruske nafte, poroča Reuters.

    Indija je ena največjih uvoznic surove nafte na svetu. Več kot 85 odstotkov nafte pridobi iz tujih držav. V preteklosti je Indija največ goriva uvozila z Bližnjega vzhoda, od začetka vojne v Ukrajini pa večino nafte po nižji ceni uvozi iz Rusije, poroča tiskovna agencija AFP.

    Glede na podatke indijskega ministrstva za trgovino je Indija leta 2024 Indija na dan v povprečju uvozila okoli 1,8 milijona sodov ruske nafte – kar predstavlja 36 odstotkov vsega uvoza nafte v Indijo. Rusija je največ nafte izvozila na Kitajsko, sledi ji Indija.

    Trump je dodal, da bodo ZDA k takšni potezi skušale prepričati tudi Kitajsko, kar bi še dodatno omejilo prihodke Rusije od energije. Indijsko zunanje ministrstvo se na Trumpove izjave ni neposredno odzvalo, je pa poudarilo, da sta njihovi glavni prioriteti stabilnost cen in zanesljivost oskrbe z energenti. Nekateri indijski rafinerji že razmišljajo o postopnem zmanjšanju uvoza.

    Naftna vez med Teheranom in Pekingom pod udarom ameriške politike

    Ameriški finančni minister Scott Bessent je sporočil, da ZDA pričakujejo tudi od Japonske, da bo prenehala uvažati rusko energijo. Združeno kraljestvo je medtem uvedlo nove sankcije proti ruskima energetskima podjetjema Rosneft in Lukoil ter zasebnim infrastrukturam, povezanim z izvozom ruske nafte.

