Putinov odposlanec Dmitrijev: Rusija, ZDA in Ukrajina so blizu rešitvi

Kirill Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina za naložbe in gospodarsko sodelovanje, je v petek dejal, da so Rusija, Združene države Amerike in Ukrajina »dejansko precej blizu diplomatski rešitvi« za končanje vojne v Ukrajini.
V pogovoru za CNN po prihodu v Washington, kjer se je udeležil pogovorov z ameriškimi uradniki, je Dmitrijev poudaril, da srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ni bilo odpovedano, kot je trdil ameriški predsednik, temveč zgolj preloženo. »Voditelja se bosta po vsej verjetnosti srečala kasneje,« je dejal.
Načrtovani vrh je bil v torek začasno ustavljen, potem ko je Rusija zavrnila takojšnjo prekinitev ognja, kar je omajalo poskuse oživitve pogajanj. Trump je tedaj pojasnil, da je srečanje v Budimpešti odpovedal zaradi pomanjkanja napredka v diplomatskih prizadevanjih in ker »čas preprosto ni bil pravi«.
Kljub temu Dmitrijev ostaja optimističen. »Menim, da so Rusija, ZDA in Ukrajina dejansko precej blizu diplomatski rešitvi,« je dejal, ne da bi razkril podrobnosti o morebitnem dogovoru.
Evropske države medtem po navedbah diplomatskih virov Reutersa z Ukrajino pripravljajo nov predlog za premirje vzdolž trenutnih frontnih linij. Gre predvsem za združitev že obravnavanih pobud, pri čemer Evropejci vztrajajo, da morajo ZDA ostati osrednji posrednik v procesu.
»To je pomembna poteza predsednika Zelenskega, da priznava, da gre zdaj za vprašanje bojnih linij,« je ocenil Dmitrijev. »Njegovo prejšnje stališče je bilo, da bi se morala Rusija popolnoma umakniti. Zato mislim, da smo razmeroma blizu rešitvi, ki bi jo bilo mogoče izpeljati.«
Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino začela februarja 2022. Trump je pretekli teden napovedal, da se bo s Putinom v kratkem srečal na Madžarskem, da bi poskušala doseči konec vojne. A Moskva do zdaj ni bila pripravljena na popuščanja. Ruska stran namreč že dolgo vztraja, da mora Ukrajina pristati na izgubo dodatnega ozemlja, preden pride do prekinitve ognja.
Dmitrijev se je v ZDA odpravil na že dalj časa načrtovano srečanje, ki sovpada z novim svežnjem ameriških sankcij proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema – ukrepom, s katerim želi Washington okrepiti pritisk na Kremelj, naj konča vojno.
Kljub sankcijam Dmitrijev poudarja, da dialog med državama ne bo zamrl. »Pogovor je mogoč le, če bodo ruski interesi upoštevani in obravnavani z ustreznim spoštovanjem,« je dejal za Reuters.
Ni želel razkriti, s kom se v ZDA sestaja, je pa napovedal, da bodo ameriške sankcije imele nasprotni učinek. »ZDA bodo s tem dosegle le višje cene goriva na lastnih bencinskih črpalkah,« je ocenil.
Po navedbah ameriškega portala Axios naj bi se Dmitrijev danes v Miamiju srečal s Trumpovim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom. Ruska tiskovna agencija TASS pa je poročala, da ima Dmitrijev v ZDA načrtovana še druga srečanja, vendar imen sogovornikov ni razkril.
Kirill Dmitriev je oktobra 2025 predstavil ambiciozno zamisel o 70 milj (okoli 112 kilometrov) dolgem železniškem oziroma tovornem tunelu, ki bi pod Beringovim prelivom povezal ruski polotok Čukotko z ameriško Aljasko.
Po njegovih besedah bi projekt, če bi pri gradnji uporabili tehnologije podjetja The Boring Company, ki je v lasti Elona Muska, stal manj kot osem milijard ameriških dolarjev – bistveno manj od običajnih ocen, ki stroške takšnega podviga postavljajo pri več kot 65 milijardah dolarjev.
Dmitriev projekt vidi kot simbolno povezavo med ZDA in Rusijo, priložnost za okrepitev gospodarskega sodelovanja v arktičnem prostoru ter kot potencialno infrastrukturo za pretok surovin, logistiko in razvoj novih transportnih poti.
Na vprašanje o predlogu je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump odgovoril, da se mu ideja zdi »zanimiva«, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudaril, da do nje nima pozitivnega odnosa.
