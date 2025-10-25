Putinov odposlanec Dmitrijev: Rusija, ZDA in Ukrajina so blizu rešitvi

Kirill Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina za naložbe in gospodarsko sodelovanje, je v petek dejal, da so Rusija, Združene države Amerike in Ukrajina »dejansko precej blizu diplomatski rešitvi« za končanje vojne v Ukrajini.

V pogovoru za CNN po prihodu v Washington, kjer se je udeležil pogovorov z ameriškimi uradniki, je Dmitrijev poudaril, da srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ni bilo odpovedano, kot je trdil ameriški predsednik, temveč zgolj preloženo. »Voditelja se bosta po vsej verjetnosti srečala kasneje,« je dejal.

Načrtovani vrh je bil v torek začasno ustavljen, potem ko je Rusija zavrnila takojšnjo prekinitev ognja, kar je omajalo poskuse oživitve pogajanj. Trump je tedaj pojasnil, da je srečanje v Budimpešti odpovedal zaradi pomanjkanja napredka v diplomatskih prizadevanjih in ker »čas preprosto ni bil pravi«.

Kljub temu Dmitrijev ostaja optimističen. »Menim, da so Rusija, ZDA in Ukrajina dejansko precej blizu diplomatski rešitvi,« je dejal, ne da bi razkril podrobnosti o morebitnem dogovoru.

Evropske države medtem po navedbah diplomatskih virov Reutersa z Ukrajino pripravljajo nov predlog za premirje vzdolž trenutnih frontnih linij. Gre predvsem za združitev že obravnavanih pobud, pri čemer Evropejci vztrajajo, da morajo ZDA ostati osrednji posrednik v procesu.

»To je pomembna poteza predsednika Zelenskega, da priznava, da gre zdaj za vprašanje bojnih linij,« je ocenil Dmitrijev. »Njegovo prejšnje stališče je bilo, da bi se morala Rusija popolnoma umakniti. Zato mislim, da smo razmeroma blizu rešitvi, ki bi jo bilo mogoče izpeljati.«

Kirill Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina za naložbe in gospodarsko sodelovanje. FOTO: Reuters

Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino začela februarja 2022. Trump je pretekli teden napovedal, da se bo s Putinom v kratkem srečal na Madžarskem, da bi poskušala doseči konec vojne. A Moskva do zdaj ni bila pripravljena na popuščanja. Ruska stran namreč že dolgo vztraja, da mora Ukrajina pristati na izgubo dodatnega ozemlja, preden pride do prekinitve ognja.

Dmitrijev se je v ZDA odpravil na že dalj časa načrtovano srečanje, ki sovpada z novim svežnjem ameriških sankcij proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema – ukrepom, s katerim želi Washington okrepiti pritisk na Kremelj, naj konča vojno.

Kljub sankcijam Dmitrijev poudarja, da dialog med državama ne bo zamrl. »Pogovor je mogoč le, če bodo ruski interesi upoštevani in obravnavani z ustreznim spoštovanjem,« je dejal za Reuters.

Ni želel razkriti, s kom se v ZDA sestaja, je pa napovedal, da bodo ameriške sankcije imele nasprotni učinek. »ZDA bodo s tem dosegle le višje cene goriva na lastnih bencinskih črpalkah,« je ocenil.

Po navedbah ameriškega portala Axios naj bi se Dmitrijev danes v Miamiju srečal s Trumpovim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom. Ruska tiskovna agencija TASS pa je poročala, da ima Dmitrijev v ZDA načrtovana še druga srečanja, vendar imen sogovornikov ni razkril.

Grafični prikaz predlaganega projekta. FOTO: Kirill Dmitriev/X/@kadmitriev via Reuters