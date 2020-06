Putinov srd zaradi prikrivanja katastrofe

Milijardna škoda

via REUTERS Po besedah ruskih strokovnjakov je edini način za rešitev težav zažig razlitega goriva. Foto: Reuters

Zaradi doslej največje ekološke­ katastrofe v ruskem delu Arktike­ je ruski predsednik­ po vsej državi razglasil­ ­izredne razmere. Arktičnemu ­oceanu grozi, da bo vanj priteklo okoli 21.000 ton oziroma približ­no 350 železniških cistern ­dizelskega goriva.Razlitje se je zgodilo v petek zjutraj v Norilsku, na območju termoelektrarne Tec 3, ki ima moč 440 megavatov, o tem so bili obveščeni ustrezni organi, a zaradi neusklajenosti ali neodgovornosti do sredine tega tedna niso začeli resne reševalne akcije, hkrati informacija o katastrofi ni prišla do vrha odločanja v državi. »Nafta« se je izlila iz cisterne, ki je bila vajena večnega ledu in ni zdržala otoplitve, njena vsebina se je razlila v reko Ambarna in njen pritok Daldikan, ki se zlivata v jezero Pjasino, iz tega pa odteka reka Pjasina, ki konča pot v Karskem morju, obrobnem morju Arktičnega oceana. Zaradi počasnega odziva je večina umazanije priplula v jezero, izliv Pjasine v morje so zaščitili z ledolomilcem. Po besedah ruskih strokovnjakov je edini način za rešitev težav zažig razlitega goriva.Krivci za katastrofo so zatrdili, da bi to lahko naredili v prihodnjih dveh tednih, a je minister za naravne vireo tem javno podvomil: »Ne dvomim o štirinajstih dneh, temveč o samem očiščenju.« Njegova kolegica, ki vodi zvezno službo za varovanje narave, je povedala, da bo škoda ogromna. »Ne govorim o desetih, temveč o stotinah milijard rubljev,« je izjavila. Bolj natančen je bil predstavnik ruske podružnice mednarodne okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Po njegovih besedah bo razlitje na vodnih objektih povzročilo od šest do sedem milijard rubljev (od 760 do 900 milijonov evrov) škode, na zemeljskih površinah pa najmanj 10 milijard rubljev (nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov). Njegov naravovarstveni soborec iz Svetovnega sklada za ohranitev narave (WWF)je opozoril, da najbolj strupenih snovi v dizelskem gorivu ni mogoče zajeti z bojami, saj se hitro razkrojijo v vodi, zato je mogoče posledice takšne nesreče odpraviti šele v treh ali štirih letih.Zdaj ugotavljajo, kakšni bodo učinki na naravo in ljudi, a vsaj vodstvu termoelektrarne Tec 3 je jasno, da bodo za nesrečo drago plačali. Včeraj so aretirali enega od direktorjev, ki bo v priporu najmanj do konca julija, samo zaradi razlitja goriva mu grozi najmanj 120.000 rubljev (nekaj več kot 1500 evrov) denarne in največ pet let zaporne kazni. Preiskava poteka še zaradi treh kaznivih dejanj: onesnaženja vod, uničenja zemlje in zadrževanja informacij o katastrofi. Zlasti zaradi »prikrivanja« razlitja je v sredo vzkipel ruski predsednik, ki je zaradi katastrofe sklical nenapovedano videokonferenco, na kateri je »pral glavo« guvernerju Krasnojarskega kraja, vodstvu termoelektrarne, ministrom in predstavnikom službe za reševanje izrednih razmer. Nihče mu ni znal pojasniti, zakaj je trajalo tri dni, da so bili obveščeni vsi pristojni zvezni organi v Moskvi, zato je Putin naročil, naj to ugotovijo preiskovalni organi. Vedno duhovit poročevalec dnevnika Kommersant, ki običajno povsod spremlja poglavarja Kremlja, je zapisal, da v dveh mesecih epidemije ni nihče videl ruskega predsednika tako nejevoljnega, kakor je bil tistih 20 minut, ko je poskušal ugotoviti, zakaj so informacije o tako ogromni nesreči, ki se je pripetila 29. maja, prišle do njega šele 3. junija.