Putinov tihi lov na nove vojake: Rusi bežijo, preden jih pošljejo na fronto

Osemnajstega septembra je Dmitrij, 35-letni Moskovčan, zaposlen v oglaševanju, oddal svoj glas na ruskih navideznih parlamentarnih volitvah. Na glasovnico je napisal besedo »zločinec«, jo spustil v volilno skrinjico in se odpravil naravnost na letališče ter od tam odletel v Istanbul. Bil je med več tisoč Rusi, ki so v zadnjih tednih zapustili državo v strahu, da bo tako imenovani »posebni volilni postopek«, kot so nekateri Rusi začeli imenovati volitve, utrl pot novemu valu vojaške mobilizacije. Ko je Vladimir Putin septembra leta 2022, šest mesecev po invaziji na Ukrajino, razglasil delno mobilizacijo, je državo zapustilo 400.000 ruskih moških. Tokrat ljudje odhajajo, čeprav oblasti še niso ničesar uradno napovedale, le da jih odhaja manj. Osemnajstega avgusta je kopensko mejo med ...