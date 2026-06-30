Putinova jahta se je po štirih letih spet pojavila na radarjih

Luksuzna jahta Graceful, ki jo mednarodni mediji opisujejo kot osebno plovilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je po skoraj štirih letih znova pojavila na sistemih za spremljanje pomorskega prometa.

Trenutno pluje skozi danske vode v spremstvu dveh ruskih vojaških ladij, poroča danska radiotelevizija DR. Gibanje konvoja so potrdili s podatki platforme MarineTraffic in fotografijami, ki so jih z danske obale posneli opazovalci ladijskega prometa.

Jahta je v ponedeljek prečkala danske vode in plula skozi preliv Veliki Belt proti območju Skagena. Od nedelje jo izmenično spremljata danska mornarica in nemška obalna straža.

»Oborožene sile redno spremljajo plovila, vključno s tujimi državnimi plovili, ki plujejo skozi danske ožine in teritorialne vode, pri čemer uporabljajo za to namenjene zmogljivosti,« so za DR sporočile danske oborožene sile.

Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da jahta že skoraj tri leta ne oddaja signala AIS, sistema za samodejno identifikacijo plovil. Oddajnik je bil po poročanju DR izklopljen 30. avgusta 2022, približno pol leta po začetku ruske invazije na Ukrajino. Od takrat ladja ne oddaja več podatkov o svojem položaju, čeprav so jo v tem času večkrat opazili v Sankt Peterburgu.

Graceful je bila tik pred začetkom vojne na vzdrževanju v ladjedelnici v Hamburgu in jo je zapustila 7. februarja 2022, le 17 dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino.

Jahta, ki je po poročanju hrvaškega portala Danas uradno preimenovana v Kosatka, je dolga 82 metrov. Njen končni cilj za zdaj ni znan.