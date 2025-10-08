  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Putinova paranoja naj bi bila razlog za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja s sovjetsko tradicijo.
    Ruske obveščevalne službe se sistematično čistijo pripadnikov neruskih narodnosti. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters
    Ruske obveščevalne službe se sistematično čistijo pripadnikov neruskih narodnosti. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters
    Ž. U.
    8. 10. 2025 | 18:52
    8. 10. 2025 | 18:53
    7:30
    V ruskih obveščevalnih službah se dogaja nekaj nenavadnega in večinoma spregledanega, v svoji analizi za Center za evropske politične analize (CEPA) ugotavljata preiskovalna novinarja Andrej Soldatov in Irina Borogan.

    Agencije, ki so bile zgodovinsko etnično raznolike, se po njunih ugotovitvah sistematično čistijo pripadnikov neruskih narodnosti. Menita, da gre za tvegano potezo, ki bi lahko nekega dne za režim imela resne posledice.

    Ta preobrazba poteka kljub demografskim trendom, ki kažejo v nasprotno smer. Medtem ko je delež etničnih Rusov v preteklosti prevladoval, se je v zadnjih letih ta trend obrnil.

    Po podatkih uradnega ruskega popisa prebivalstva iz leta 2021 le še približno 72 odstotkov prebivalstva predstavljajo etnični Rusi, kar je šest milijonov manj kot leta 2010.

    Kot navajata avtorja, je demografska kriza v državi postala tako pereča in politično neugodna, da so oblasti letos ustavile javno objavljanje uradnih podatkov.

     Po popisu iz leta 2021 le še približno 72 odstotkov prebivalstva predstavljajo etnični Rusi.FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
     Po popisu iz leta 2021 le še približno 72 odstotkov prebivalstva predstavljajo etnični Rusi.FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Kljub temu pa pregled seznama visokih uradnikov – vodij ključnih oddelkov v Zvezni varnostni službi (FSB), glavni ruski varnostni agenciji – razkrije, da med njimi skorajda ni Tatarov ali Čečenov, ki sta druga oziroma tretja največja etnična skupina v Ruski federaciji.

    Zanimivo je, da je bilo do nedavnega med vodilnimi na Trgu Lubjanka, kjer je sedež FSB, mogoče najti celo nekaj etničnih Ukrajincev, tudi znotraj zloglasne 5. službe, ki je pred invazijo leta 2022 tako očitno zatajila pri zagotavljanju točnih obveščevalnih podatkov o razmerah v Ukrajini. Vsi so bili medtem zamenjani z etničnimi Rusi.

    Prekinitev z zgodovinsko tradicijo

    Ta popolna rusifikacija vodstva FSB agencijo postavlja v oster kontrast s tajnimi službami iz časov Josifa Stalina. Kljub nenehnim čistkam so Stalinove službe ostale izjemno sposobne in brutalno učinkovite, kar gre po mnenju avtorjev analize v veliki meri pripisati prav njihovi etnični raznolikosti.

    image_alt
    Ruska hibridna vojna proti Natu: na letališču v Münchnu opazili drone

    To je bila zapuščina zgodnje sovjetske tajne policije, ki je vsrkala najbolj neusmiljene in učinkovite elemente iz militantnih podtalnih skupin nekdanjega Ruskega imperija.

    Do nedavnega je bilo v vodstvu FSB mogoče najti celo nekaj etničnih Ukrajincev. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
    Do nedavnega je bilo v vodstvu FSB mogoče najti celo nekaj etničnih Ukrajincev. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

    Med njimi so bili, kot pišeta Soldatov in Borogan za CEPA, judovski kadri, ki so desetletja izpopolnjevali metode »konspiracije«, medtem ko so se upirali carskim pogromom; Armenci, ki so zgradili mednarodno gibanje za maščevanje storilcem genocida leta 1915; Gruzijci in druge etnične skupine s Kavkaza z izkušnjami pri financiranju revolucionarnega gibanja z vsemi potrebnimi sredstvi, vključno z ropi, s katerimi si je Stalin prvič ustvaril ime; ter Latvijci, ki so si s svojo odpornostjo v prvi svetovni vojni prislužili sloves nepopustljivih borcev in postali pretorijanska garda Vladimirja Lenina.

    Te etnične skupine so imele svoje voditelje, mreže in skupne interese, zato si jih je Stalin vztrajno prizadeval zatreti, saj je v takšnih klanih videl grožnjo svojemu monopolu nad oblastjo.

    Njegovi nasledniki v Kremlju so ta prizadevanja še okrepili in vrste varnostnih služb napolnili s kadri, ki jih je imenovala Komunistična partija.

    Etnična raznolikost je bila zapuščina zgodnje sovjetske tajne policije. FOTO: Rusko obrambno ministrstvo Via Reuters
    Etnična raznolikost je bila zapuščina zgodnje sovjetske tajne policije. FOTO: Rusko obrambno ministrstvo Via Reuters

    Kljub temu so bili sovjetski voditelji dovolj pragmatični, da so tako imenovanim »nacionalnim kadrom« dovolili voditi oddelke KGB v najobčutljivejših sovjetskih republikah.

    Eduard Ševardnadze, Gorbačovov zunanji minister in kasnejši predsednik Gruzije, je bil minister za javni red v Gruziji, kasneje pa notranji minister republike.

    Hejdar Alijev, nekdanji predsednik Azerbajdžana, je imel dolgo kariero v KGB in je leta 1967 postal vodja azerbajdžanskega KGB.

    Strah in nezaupanje

    Pod Vladimirjem Putinom pa je FSB ubrala agresivnejši in odkrito ksenofobičen pristop. Avtorja članka navajata izpoved polkovnika FSB, etničnega Tatara, ki jima je v poznih 2000-ih letih opisal svojo izkušnjo ob premestitvi v Moskvo.

    image_alt
    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Kot mladenič se je prostovoljno pridružil sovjetskemu KGB in leta preživel v Uzbekistanu, kjer je nadzoroval islamistična gibanja in kjer mu je njegovo tatarsko oziroma muslimansko poreklo prišlo prav. Sčasoma je napredoval v oddelek za boj proti terorizmu v Moskvi.

    Putinovo nezaupanje do Nerusov odraža njegovo tesnobo, da bi se regije lahko odcepile. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters
    Putinovo nezaupanje do Nerusov odraža njegovo tesnobo, da bi se regije lahko odcepile. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters

    Po tradiciji je za nove sodelavce organiziral zabavo dobrodošlice. Med druženjem v stavbi na Lubjanki ga je, kot pripoveduje, njegov pijani šef nenadoma soočil z obtožbami o tatarsko-mongolski invaziji in od njega zahteval, naj se opraviči za dogodke iz 13. stoletja.

    Od takrat naprej je polkovnik iz previdnosti začel uporabljati rusko ime namesto tatarskega.

    Očitno ni bil edini, ki je doživel takšno ravnanje. General FSB Rašid Nurgalijev, Tatar in musliman, se je povzpel po zaslugi Putina in njegovega tesnega sodelavca Nikolaja Patruševa. Med letoma 2004 in 2012 je služil kot minister za notranje zadeve in je od takrat član Putinovega varnostnega sveta.

    Vendar pa se, kot navajata avtorja, govori, da je bil častnik FSB zadolžen za občutljivo nalogo: prepričati Nurgalijeva, da se krsti kot pravoslavni kristjan. Spreobrnitev naj bi bila pogoj za njegovo imenovanje na ministrski položaj.

    FSB je danes razvejana organizacija z oddelki po vsej Rusiji, kjer imajo v okolju nekaznovanosti in korupcije klanski sistemi in osebno pokroviteljstvo neizogibno pomembno vlogo. Vendar ti sodobni klani niso več etnični, temveč regionalni.

    Tudi sam Putin je v Moskvo pripeljal ljudi, s katerimi je služil v sanktpeterburškem FSB. FOTO: Mikhail Metzel/AFP
    Tudi sam Putin je v Moskvo pripeljal ljudi, s katerimi je služil v sanktpeterburškem FSB. FOTO: Mikhail Metzel/AFP

    General FSB, ki napreduje v Moskvo, bo s seboj vedno poskušal pripeljati zaupanja vredne častnike iz regije, kjer je služil prej. Enako je storil tudi sam Putin, ko je v Moskvo pripeljal ljudi, s katerimi je služil v sanktpeterburškem FSB.

    Korporativna kultura današnje FSB, kot pišeta Soldatov in Borogan, odraža strahove in predsodke enega samega človeka, Vladimirja Putina. Pooseblja paranoičen, plemenski in skoraj srednjeveški pristop k vprašanju zvestobe – takšen, ki predpostavlja, da je človekovo vedenje vnaprej določeno z njegovo etnično pripadnostjo in vero, ne pa s strokovno usposobljenostjo ali izobrazbo.

    Toda takšen strah je dvorezen. Putinovo globoko nezaupanje do Nerusov odraža njegovo tesnobo, da bi se regije, kot sta Tatarstan in Čečenija, kjer lokalne oddelke FSB vodijo etnični Rusi, nekega dne lahko odcepile po vzoru nekdanjih sovjetskih republik.

    image_alt
    Rusija v obsežnem napadu prestregla 209 ukrajinskih dronov

    Z rusifikacijo vodstva svojih varnostnih služb pa Putin, tako zaključujeta avtorja, morda le slabi svoje najpomembnejše orodje nadzora. Kako naj njegov sistem za zgodnje opozarjanje odkrije regionalne krize, če izključuje prav tiste ljudi, ki so najbolj sposobni prepoznati prve znake?

