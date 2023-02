Putinove laži imajo kratke noge

V nadaljevanju preberite:

EU se čedalje bolj intenzivno posveča delovanju drugih držav z dezinformacijami. To je z napadom Rusije na Ukrajino dobilo še širše razsežnosti. Med drugim v Bruslju opažajo, da so diplomatska predstavništva Rusije s svojim delovanjem na socialnih medijih postala del omrežja za širjenje dezinformacij. To počnejo tudi v mednarodnih forumih, denimo v okviru OZN.

Rusija z dezinformacijami poskuša prikriti svojo odgovornost za vojno in njene posledice, kot je zviševanje cen živil v svetu. Stalnica je širjenje sporočila, da je v resnici Zahod agresor, ki je potiskal Ukrajino v vojno. Pri analiziranju kremeljskega propagandnega ekosistema v skoraj letu dni vojaške agresije in na podlagi dognanj iz prejšnjih let so analitiki EU razbrali jasne vzorce delovanja.