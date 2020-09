Quim Torra zahteva opravičilo

Potrebno je opravičilo za krvavo preteklost, opravičilo Španije Kataloniji za poboj tisočih Kataloncev v času Francove diktature in eksekucijo katalonskega predsednika Lluísa Companysa 15. oktobra 1940. Tako je ob letošnjem 11. septembru, katalonskem nacionalnem prazniku, v svojem televizijskem nagovoru dejal aktualni predsednik regije Quim Torra. Opravičilo pričakuje od kralja Filipa VI. in predsednika španske vlade Pedra Sáncheza – zato ker je diktatorske zločine treba obsoditi in prevzeti odgovornost zanje. Companys je, kakor uči katalonska zgodovina, »edini demokratično izvoljeni predsednik v Evropi 20. stoletja, ki je bil usmrčen«; potem ko se je po državljanski vojni zatekel v Francijo, so ga francoske oblasti aretirale in izročile Španiji, kjer so ga zaprli in nato ustrelili v trdnjavi Montjuïc nad Barcelono.



Leva španska vlada socialista Pedra Sáncheza pripravlja nov zakon o zgodovinskem spominu, po katerem naj bi za nazaj razveljavili frankistične obsodbe, in tako tudi smrtno sodbo Lluísu Companysu. Ob potrditvi zakona bi lahko ukinili prav tako Nacionalno fundacijo Francisca Franca, kjer ohranjajo spomin na diktatorjev lik in delo. Franco je umrl že leta 1975, a njegova dediščina še naprej močno razdvaja, zato ker se Španci med tranzicijo v demokracijo niso soočili s kruto resnico, ampak so jo, tako je videti za nazaj, pometli pod preprogo.



Katalonski nacionalni praznik je spomin na 11. september 1714, ko je v španski nasledstveni vojni pod špansko krono padla Barcelona in posledično katalonske inštitucije. Quim Torra se bo zapisal v politično zgodovino kot eden tistih predsednikov Katalonije, ki si ob prebeglem Carlesu Puigdemontu prizadeva, da bi bila Katalonija enkrat spet neodvisna.