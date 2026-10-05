Rachel Jupp: urednica, ki bo BBC preoblikovala z umetno inteligenco

Rachel Jupp je bila imenovana za novo direktorico BBC News, skoraj leto dni po odhodu njene predhodnice Deborah Turness. Na čelo ene najvplivnejših svetovnih novičarskih organizacij prihaja v času obsežnih varčevalnih ukrepov in razprav o tem, kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca v prihodnosti novinarstva, poroča BBC.

49-letna Juppova je nekdanja namestnica urednika BBC-jeve informativne oddaje Newsnight, med letoma 2016 in 2020 pa je vodila tudi preiskovalno oddajo Panorama. BBC je zapustila več let pred sporno oddajo, povezano z montažo govora ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Njena predhodnica Deborah Turness je novembra lani napovedala odstop po polemikah zaradi načina, kako so novinarji oddaje Panorama zmontirali Trumpov govor.

Juppova je ob imenovanju dejala, da je »počaščena«, ker so ji zaupali vodenje BBC News. Poudarila je, da želi braniti neodvisno in nepristransko novinarstvo, krepiti zaupanje javnosti v BBC ter vsebine približati občinstvu na platformah, kjer jih to spremlja.

Generalni direktor BBC Matt Brittin jo je označil za »izjemno uredniško voditeljico«, ki je med sodelavci znana po dobri novinarski presoji, pravičnosti in visokih profesionalnih standardih. Po njegovih besedah prinaša tudi jasno vizijo prihodnjega razvoja BBC News.

Od Channel 4 do Panorame

Juppova se je televizijski hiši Channel 4 News pridružila leta 2005 in pozneje vodila uredništvo za domače novice. Leta 2013 je prestopila na BBC, kjer je postala namestnica urednika Newsnighta. Tri leta pozneje je prevzela vodenje Panorame in na tem položaju ostala štiri leta. Pozneje je delovala tudi kot izvršna urednica na področju vsebin BBC.

V zadnjem obdobju je iz ZDA vodila BBC-jevo uredniško delo na področju generativne umetne inteligence. Prav ta del njene kariere utegne biti pomemben za prihodnjo smer novičarskega dela britanske javne radiotelevizije.

BBC-jeva urednica za kulturo in medije Katie Razzall je ob imenovanju ocenila, da je pomenljivo, da se je vodstvo odločilo za urednico z neposrednimi izkušnjami z umetno inteligenco. To po njenem odpira vprašanje, kako pomembno vlogo bo tehnologija igrala pri preoblikovanju sodobnega uredništva.

Generalni direktor BBC Matt Brittin je Rachel Jupp označil za »izjemno uredniško voditeljico«. Foto Chris J Ratcliffe/ Reuters

BBC pred obsežnimi rezi

Juppova BBC News prevzema v zahtevnem finančnem obdobju. V novičarskem delu korporacije so doslej napovedali ukinitev približno 550 delovnih mest, pričakovati pa je še dodatne reze.

Britanska javna radiotelevizija namerava ukiniti med 1800 in 2000 delovnih mest, kar pomeni skoraj desetino vseh zaposlenih. Z ukrepi želi v dveh letih prihraniti 500 milijonov funtov (oziroma okoli 590 milijonov evrov), saj se po navedbah vodstva spoprijema z velikimi finančnimi pritiski.

Nova direktorica bo tako poleg uredniških in tehnoloških sprememb vodila BBC News tudi skozi eno večjih obdobij krčenja stroškov v zadnjih letih.