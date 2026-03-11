Racija v neonacistični založbi

Nemški kriminalisti so v petih zveznih deželah opravili racije založbe Der Schelm, ki naj bi med drugim razširjala publikacije z antisemitsko vsebino. Kriminalisti proti osmim obtožencem vodijo preiskavo zaradi suma skupinskega spodbujanja k sovraštvu v najmanj 488 primerih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah pristojnih oblasti je bilo preiskanih skupno deset stanovanj in poslovnih prostorov v petih nemških zveznih deželah ter štirje prostori v Španiji in na Poljskem. Pri tem so bili zaseženi nacistični predmeti, propagandno gradivo, tiskovine, elektronski nosilci podatkov in drugi dokazni materiali.

Kriminalisti proti osmim obtožencem vodijo preiskavo zaradi suma skupinskega spodbujanja k sovraštvu v najmanj 488 primerih. Med preiskavo niso nikogar pridržali.

Preiskave so potekale v nemških zveznih deželah Baden-Württemberg, Brandenburg, Saška, Bavarska in Severno Porenje-Vestfalija.

Založba Der Schelm je v zadnjih desetih letih natisnila okoli 100 ponatisov antisemitskih knjig in spisov iz časa nacionalsocializma, poroča dpa. Objavila je tudi publikacije, ki zanikajo holokavst, katerih distribucija je v Nemčiji prepovedana.

Založba je bila v preteklosti že deležna preiskav organov pregona. Leta 2024 je višje sodišče v Dresdnu tri zaposlene v založbi obsodilo na zaporne in pogojne kazni zaradi razširjanja skrajno desničarskih sovražnih publikacij. Ob tem je založbo opredelilo kot kriminalno združbo.