Radikalna desnica čedalje večja grožnja

Razpustili so del elitne skupine v nemški vojski, suspendirali in ovadili več policistov v Frankfurtu, prvi policist v Hessnu Udo Münch pa je moral odstopiti. Skupna točka teh dogodkov so radikalno desna gibanja in skupine, ki slišijo na imena, kot so NSU 2.0., Severni križ, Skupina S, Kombat 18. Preiskave,­ ki potekajo v nemški vojski in policiji, so pokazale skrb vzbujajočo podobo razširjenosti ekstrem­no desnih prepričanj in aktivnosti v obeh podsistemih.Po razkritjih tednika Der Spiegel je nemška vojaška obveščevalna služba s kolegi iz notranje obveščevalne službe med posebno preiskavo pri enem od vojaških ...