Rafinerija v Volgogradu gori po ukrajinskemu napadu

Medsebojni nočni napadi Rusije in Ukrajine z brezpilotnimi letalniki so povzročili obsežno škodo, v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk so ranjeni trije ljudje, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinski napadi so medtem povzročili požar v naftni rafineriji v ruski regiji Volgograd.

»Infrastruktura je poškodovana, prišlo je do požarov in izpadov električne energije,« je danes na Telegramu sporočil guverner ukrajinske regije Dnipropetrovsk Oleksandr Hanža. Potrdil je, da so bili ranjeni najmanj trije ljudje.

Ukrajinska zračna obramba je prestregla 27 ruskih dronov, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še dejal Hanža.

Oblasti v mestu Slovjansk na vzhodu Ukrajine so nato danes sporočile, da je bilo v ruskem napadu z bombo ranjenih sedem civilistov. Gre za mesto, ki je skupaj s sosednjim Kramatorskom še eno zadnjih oporišč ukrajinskih sil v regiji Doneck, katere večji del zaseda Rusija.

O ruskih napadih so poročali tudi v Harkovu na severu države. Župan mesta Igor Terehov je na Telegramu sporočil, da obseg škode še ni znan, žrtev ali ranjenih pa ni omenjal, navaja dpa.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da so ruske sile sestrelile 59 ukrajinskih brezpilotnikov, od tega 11 nad Črnim morjem, deset nad regijo Krasnodar na jugu države in tri nad prestolnico.

Ukrajinski napadi so povzročili škodo, po navedbah guvernerja regije Volgograd Andreja Bočarova je zagorelo v eni izmed tamkajšnjih naftnih rafinerij.

Dodal je, da so iz varnostnih razlogov evakuirali prebivalce okoliških območij, poročil o mrtvih ali ranjenih doslej ni bilo.