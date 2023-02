Raja piše in briše, lastnik Pink TV služi z droni

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko na ulicah Beograda in drugih srbskih mest poteka bizarna vojna med avtorji proruskih in nacionalističnih grafitov in tistimi, ki te slikarije brišejo, se v Abu Dabiju predsednik Srbije Aleksandar Vučić hvali z dosežki vojaške industrije in napoveduje velikanska vlaganja v vojsko. Naložbeni val bi rad zajahal tudi Željko Mitrović, lastnik režimske Pink TV, ki je za enega od svojih podjetij pridobil dovoljenje, da brezpilotne letalnike prodaja vojski.