Raje pse in mačke kot otroke

»Bolj ko spoznavam ljudi, rajši imam pse.« To je v navalu zanj značilnega cinizma ob neki priložnosti dejal francoski predsednik Charles de Gaulle. Kitajci niso cinični, a imajo tudi oni vse raje pse kot otroke. To pa je vsekakor fenomen, ki si zasluži posebno pozornost. Število hišnih ljubljenčkov je v kitajskih mestih že preseglo število otrok, mlajših od štirih let, in po vseh izračunih bi moralo biti do leta 2030 število »mao haizi« – kar v kitajskem jeziku pomeni »kosmati otroci« – skorajda dvakrat večje od števila potomcev v urbanih družinah. Otrok, mlajših od štirih let, bo takrat okoli 40, psov in mačk pa več kot 70 milijonov.