Kitajska prvič uspešno pristala z raketo za večkratno uporabo

Kitajski je uspel pomemben preboj v vesoljskem programu. Kot poročanje državnih medijev povzema BBC, je namreč prvič uspešno pristala z raketo za večkratno uporabo.

Kitajska korporacija za vesoljsko znanost in tehnologijo je sporočila, da je raketa Dolgi pohod 10B danes ob 12.15 po krajevnem času oziroma ob 4.15 po srednjeevropskem poletnem času vzletela z otoka Hainan na jugu Kitajske.

Približno šest minut po ločitvi od zgornje stopnje rakete se je njena nosilna stopnja navpično vrnila proti Zemlji in pristala na plavajoči ploščadi.

Izpodbijanje ameriške prevlade

Uspeh nakazuje, da bi Kitajska lahko začela izpodbijati ameriško prevlado na področju raket za večkratno uporabo. Takšne pristanke sta že izvedli družbi Spacex Elona Muska in Blue Origin, ki je v lasti ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.

Rakete so tradicionalno zasnovane kot potrošni material, saj se njihove posamezne stopnje med vzletom odvržejo in uničijo. Zaradi tega so izstrelitve vesoljskih plovil zelo drage, pojasnjuje BBC.

Prav zato bi s ponovno uporabo nosilnih stopenj, ki veljajo za najdragocenejši del rakete, lahko občutno znižali stroške izstreljevanja satelitov in raziskovanja vesolja.

Družba Spacex je decembra 2015 prvič pristala z raketo Falcon 9 po orbitalnem poletu. Novembra 2025 je podoben podvig z raketo New Glenn uspel tudi družbi Blue Origin.

Falcon 9 danes izstrelijo približno 150-krat na leto, njegove nosilne stopnje pa je mogoče uporabiti večdesetkrat.

Kitajska je raketo za večkratno uporabo prvič poskušala prestreči februarja, ko je preizkusila Dolgi pohod 10A. Raketa je opravila nadzorovan spust in padla v morje ob ploščadi za prestrezanje.

Dolgi pohod 10B lahko v nizkozemeljsko orbito ponese najmanj 16 ton tovora, zato ga primerjajo s Spacexovim Falconom 9.

V nasprotju s Falconom 9 pa Dolgi pohod 10B ne pristane samostojno na kopenski ploščadi ali brezpilotni ladji. Pristajalni kavlji na raketi se namesto tega ujamejo v mrežo, pritrjeno na plavajočo ploščad.

Delnice močno zrasle

Po objavi novice so delnice kitajskih vesoljskih podjetij močno zrasle, še navaja BBC. Vrednost delnic družb China Spacesat in China Satellite Communications se je povečala za deset odstotkov, kar je najvišja dovoljena dnevna rast po pravilih kitajskega finančnega trga.