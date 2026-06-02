Rakete in droni med bloki: Rusija silovito udarila po ukrajinskih mestih

V ruskem nočnem napadu na mesta po Ukrajini je bilo ubitih najmanj devet ljudi, več deset je bilo ranjenih, poroča britanski BBC. V Dnipru je bilo v zgodnjih jutranjih urah v torek ubitih pet ljudi, 25 je bilo ranjenih. V Kijevu so bili ubiti še štirje ljudje, najmanj 51 je bilo ranjenih, od tega jih je 35 v bolnišnici. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da sta bili v mestu zadeti dve visoki stanovanjski stavbi in da se bojijo, da so ljudje ujeti pod ruševinami.

Moskva je prejšnji teden opozorila, da bo v odgovor na napad brezpilotnih letal prejšnji mesec na študentsko stanovanje v ukrajinski regiji Lugansk, ki je pod nadzorom Rusije, izvedla »sistematične napade« na Ukrajino. Kijevski župan je ljudi pozval, naj ostanejo v zakloniščih, vodja kijevske mestne vojaške uprave Timur Tkačenko pa je izjavil: »Sovražnik napada z balističnimi raketami.«

Rusija je napovedala sistematične napade na vojaške in odločevalske centre v Kijevu. Na fotografiji razdejanje na mestni ulici. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Opozorila pred zračnimi napadi so veljala po večjem delu Ukrajine, piše BBC. Iz središča Kijeva so se valili veliki oblaki dima. V Rusiji je služba za nujne primere v Krasnodarskem kraju poročala o požaru v rafineriji nafte Ilski po napadu z dronom; žrtev ni bilo.

Opozorila pred zračnimi napadi so veljala po večjem delu Ukrajine. Iz središča Kijeva so se valili veliki oblaki dima. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Medtem ko so ruski napadi v zgodnjih jutranjih urah prizadeli Kijev, se je med več kot ducatom glasnih eksplozij slišalo značilno brenčanje dronov. Napadi so sprožili požare v bližini bencinske črpalke, gradbišča in več stanovanjskih blokov ter dveh hiš, je povedal Vitalij Kličko. Po mestu so poročali tudi o izpadih električne energije. V Zaporožju je bil napaden tudi industrijski objekt.

Kijevske oblasti so pozvale ljudi, naj ostanejo v zakloniščih. Na fotografiji množica Kijevčanov na postaji podzemne železnice. FOTO: Tetiana Dzhafarova/AFP

Napadi so se zgodili, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek ponovno svaril pred morebitnim obsežnim ruskim napadom in pozval prebivalce, naj bodo še posebej pozorni na opozorila o zračnih napadih. »Opozorila obveščevalnih služb glede ruskih napadov še naprej veljajo. Silovit napad je možen – pripravili so ga,« je Zelenski po pisanju BBC dejal v svojem večernem videonagovoru po televiziji.

Rusija je prejšnji teden sporočila, da bo ciljala vojaške in odločevalske centre v Kijevu, in pozvala tujce, naj zapustijo mesto; šlo naj bi za ​​odgovor na domnevno namerni ukrajinski napad na študentski dom v Starobilsku. V takratni izjavi je generalštab ukrajinskih oboroženih sil sporočil, da je v noči z 21. na 22. maj izvedel napad v bližini Starobilska, a vztrajal, da je napadel rusko vojaško enoto.

Kijev in druga ukrajinska mesta so ponoči razsvetljevale številne eksplozije. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Kijev je dejal, da so ruske grožnje »nič drugega kot brezsramno izsiljevanje«, in pozval zaveznike, naj povečajo pritisk na Moskvo. Odkar se je maja izteklo kratko premirje, je Rusija sprožila več valov raketnih in dronskih napadov na Kijev; med drugim je zadela tudi stanovanjski blok, v napadih je bilo ubitih 24 ljudi, vključno s tremi otroki. V ukrajinskem napadu brezpilotnih letal na Moskovsko regijo so bili ubiti trije ljudje, kar je bil po besedah Zelenskega »popolnoma upravičen« odgovor na ruske napade.