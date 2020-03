Ramelow v Turingiji vendarle izvoljen

Kandidat rdeče-rdeče-zelene koalicijeis stranke Levica je danes v Turingiji vendarle vnovič postal predsednik deželne vlade. To mu je uspelo v tretjem krogu glasovanja, ko za izvolitev ni bila več potrebna absolutna večina glasov. Prejel je 42 od 85 glasov. Poslanci liberalne FDP so se vzdržali glasovanja, kot so napovedali.Proti njegovi izvolitvi je glasovalo 23 poslancev, torej eden več, kot ima poslancev radikalno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Glas proti je bržčas prišel iz vrst krščanskih demokratov (CDU), ki se je sicer večinsko vzdržala glasovanja.V Turingiji so danes volitve potekale že v drugo. Kot je znano, na prejšnjih volitvah Ramelow ni dobil zadostne podpore, v tretjem krogu pa je zmagal kandidat liberalne FDPin to s podporo AfD in CDU. To je povzročilo pravo politično katastrofo, saj v CDU velja pravilo nesodelovanja s skrajno desno AfD in prav tako s skrajno levo Levico. Kemmerich je že 24 ur po izvolitvi podal odstop, odstopil je vodja CDU v Turingiji Mike Mohring , sledil pa je tudi odstop predsednice CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, kar je v stranki povzročilo precejšnjo krizo Glavni kandidat za novega predsednika stranke Friedrich Merz , ki velja za neformalnega vodjo konzervativnega dela CDU, želi stranko premakniti bolj na desno in tako znova pritegniti volivce, ki so zbežali k AfD. Njegov glavni protikandidat je, predsednik zvezne vlade največje nemške zvezne dežele, Severnega Porenja-Vestfalije. Slednji naj bi v precejšnji meri nadaljeval smer kanclerkel. Merz se je danes na twitterju sicer oglasil zaradi incidenta na enem od srečanj Levice v Kasslu, ko je članica stranke med drugim pozvala k »streljanju bogatašev«. »Tudi Bodo Ramelow se je udeležil srečanja,« je dejal in dodal, da Levica s tem kaže svoj pravi obraz.