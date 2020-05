​Ramzan Kadirov domnevno hospitaliziran zaradi koronavirusa

Ruski agenciji RIA Novosti in TASS sta v četrtek zvečer poročali, da se je, po besedah neimenovanega vira iz zdravstvenih krogov, predsednik ruske zvezne republike Čečenije, 43-letni, v Moskvo pripeljal z zasebnim letalom, kjer zaradi suma okužbe z novim koronavirusom ostaja na opazovanju v bolnišnici. Portal Baza poroča, da je Kadirov v Moskvo priletel v sredo, ko so se simptomi, podobni gripi, poslabšali. Domnevno ima poškodbe na pljučih. Tiskovni predstavnik Kadirova vprašanj ruskih agencij o njegovem zdravju ni hotel komentirati.Kadirov, ki ga je na mesto predsednika v nemirni kavkaški državi leta 2007 imenoval ruski predsednik, je marca letos v svojem provokativnem slogu izjavil, da bi morali kršilce karantene kaznovati s smrtjo, vendar je v aprilu sodeloval pri skupnih molitvah.Če se bodo poročila o bolezni izkazala za resnična, bo Kadirov še eden v dolgi vrsti ruskih visokih politikov, ki so se okužili. S covidom-19 so bili namreč diagnosticirani že štirje ministri, vključno s premierom, Putinovim namestnikomin tiskovnim predstavnikom Kremlja. V Rusiji je doslej potrjenih 317.554 primerov okužbe , od tega jih je bilo včeraj v Čečeniji 1026.