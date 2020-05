Rana ura, zlata ura: Vrvež se je vrnil na barcelonsko Ramblo  

Aktualno dogajanje glede izbruha novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo: TUKAJ.

Prebivalci Španije so se danes po 48 dneh prvič podali na prosto z namenom individualne rekreacije. V predhodnih tednih je bilo namreč domove dovoljeno zapustiti le zaradi nakupovanja hrane in drugih nujnih potrebščin.Študentkaiz Barcelone je verjetno ena od redkih prebivalcev Španije, ki se se danes ni rekreirala na prostem. Se pa je njena sestra, ki se je po Barceloni sprehodila v jutranjih urah. »Na Rambli je bila gneča. In to ob 8.00 zjutraj!« je Paula sestrino pripoved povzela za Delo. In kdaj se bo prvič sprehodila Paula? »Jutri,« je zaupala in v šali dodala: »Ko ljudje pozabijo, da lahko odidejo ven.«V Španiji, kjer so zabeležili skoraj 246.000 okužb, umrlo pa je 25.100 okuženih z novim koronavirusom, je sicer strogo določeno, kdaj se smejo rekreirati posamezne starostne skupine: Starejši od 14 let lahko domove zapustijo med 6. in 10. uro zjutraj ter zvečer med 20.00 in 23.00. Preostali del dneva je »rezerviran« za (naj)starejše (ti so lahko na prostem med 10.00 in 12.00) in (naj)mlajše s spremljevalci (med 12.00 in 18.00). Španska vlada je prav tako sprejela odločitev o obveznem nošenju zaščitnih mask na sredstvih javnega prevoza, piše španski El País, v ta namen bodo porazdelili 14 milijonov mask.