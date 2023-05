Ranjene po dveh napadih v Srbiji večinoma uspešno oskrbeli

Srbska ministrica za zdravje Danica Grujičić je danes povedala, da so trije od 14 ranjenih v četrtkovem napadu pri Mladenovcu še v kritičnem stanju, enako velja za dečka in deklico, ki sta bila med sedmimi ranjenimi v strelskem napadu v osnovni šoli v Beogradu v sredo. Ostali so po njenih besedah v stabilnejšem stanju.

Vse poškodovane v streljanju pri Mladenovcu, do katerega je prišlo pozno v četrtek, so do danes operirali in oskrbeli, poroča srbski portal Kurir. Dva pacienta, ki so ju oskrbeli v bolnišnici Sveti Luka v Smederevu, sta v stabilnem stanju. Vse huje poškodovane so prepeljali v Beograd.

Direktor Kliničnega centra Srbije Milika Ašanin je za srbsko radiotelevizijo RTS povedal, da je večina pacientov po operaciji stabilnih. Glede treh je dejal, da so utrpeli hude poškodbe, ki lahko presenetijo z nepredvidenimi zapleti, a da so pod stalnim nadzorom zdravnikov, ki upajo na dober izid.

Glede stanja ranjenih po sredinem napadu v beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar pa je Ašanin dejal, da se dva učenca in učiteljica počutita dobro, enega od učencev nameravajo kmalu odpustiti iz bolnišnice.

»Tudi pri težje poškodovanem učencu smo zabeležili manjše izboljšanje,« je dejal direktor Kliničnega centra Srbije in dodal, da so opravili več kontrolnih pregledov in da so izvidi zadovoljivi. Ob tem je pohvalil osebje kliničnega centra za uspešno posredovanje po nesrečnih dogodkih.

Deklica, ki je bila huje poškodovana v napadu v šoli in so jo namestili na otroško kliniko v Tiršovi, je po poročanju RTS še vedno v kritičnem stanju, dva dečka, ki so ju oskrbeli v isti bolnišnici, pa so v petek že izpustili domov.

V napadu v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v središču Beograda je 13-letni učenec v sredo ubil devet oseb ter ranil še šest učencev in učiteljico. V več vaseh v okolici Mladenovca pa je 21-letnik v četrtek pozno zvečer in ponoči pobil osem ljudi in jih ranil 14.