Raper na volitvah pometel s konkurenco

V Nepalu po parlamentarnih volitvah, ki so potekale 5. marca, še vedno štejejo glasovnice, tudi zaradi zapletenega sistema delitve 275 poslanskih sedežev končni rezultati še niso znani, vendar je že jasno, da so uveljavljene stranke, ki so himalajsko državo vodile doslej, doživel katastrofalen poraz. Doslej majhna sredinska stranka, ki jo je do uspeha popeljal nekdanji župan Katmanduja in raper Balendra Šah, je verjetno osvojila približno dve tretjini sedežev.

Komaj 35-letni Šah, bolj znan pod umetniškim imenom Balen, ki bo tako postal novi predsednik nepalske vlade, je na lokalni hiphoperski sceni najprej zaslovel kot raper, čigar pesmi so kritizirale revščino, brezposelnost in korupcijo v Nepalu, nato pa se je podal v politiko.

Gradbeni inženir po izobrazbi je leta 2022 kandidiral za župana Katmanduja in zmagal z veliko večino. Njegovo županovanje je bilo sicer zaradi pretirane uporabe policije proti uličnim prodajalcem in uničenja nelegalnih naselij, v katerih so prebivali najrevnejši, tarča kritik organizacij za človekove pravice.

Glas protestnikov generacije Z

Petintridesetletnik je že bil župan prestolnice, ko so protesti mladih zajeli državo in strmoglavili vlado. Šah, čeprav tudi sam na vodilni politični poziciji, je hitro podprl protestno gibanje, njegova pesem Nepal Haseko (Nepal se smehlja), ki govori o migrantskih delavcih, ki so zaradi slabe gospodarske situacije v državi prisiljeni pustiti družino doma in iskati delo v tujini, pa je med nemiri postala uspešnica.

Po padcu vlade so ga vodje protestov mladih podpirale za mesto začasnega predsednika vlade, vendar je Šah ponudbo zavrnil in se odločil počakati na volitve. Konec lanskega leta se je pridružil majhni opozicijski sredinski stranki Raštrija Svatantra (RSP), ki je na prejšnjih volitvah dobila manj kot osem odstotkov, in postal njen najvidnejši obraz. Januarja je odstopil s položaja župana glavnega mesta, da se je lahko kot kandidat za premiera podal na parlamentarne volitve.

Šah je v volilnem okraju Džhapa 5 kandidiral proti nekdanjemu premieru, ki so ga odnesli lanski nemiri, K. P. Šarmu Oliju in ga prepričljivo porazil. Del predvolilne kampanje so bile tudi njegove pesmi, ki so kritične do predhodnih vlad.

Dosegel je velikansko volilno zmago. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Njegova zmaga odraža tudi naraščajočo generacijsko vrzel v državi. Več kot 40 odstotkov od skoraj 30 milijonov prebivalcev Nepala je mlajših od 35 let, medtem ko je vodstvo uveljavljenih nepalskih političnih strank večinoma starejše od sedemdeset let.

Populistične obljube in izmikanje medijem

Kljub velikanski zmagi je pred Šahom težka naloga. Njegov predvolilni progam obljublja zelo veliko, med drugim 1,2 milijona novih delovnih mest in s tem zajezitev ekonomskih migracij Nepalcev v tujino, v naslednjih petih letih pa tudi podvojitev prihodkov in splošni ekonomski razcvet v državi, ki kljub velikanskemu napredku v zadnjem desetletju ostaja ena najrevnejših in najmanj razvitih držav v Aziji.

Šah, ki se je za zdaj izkazal predvsem kot populističen politik, se je med volilno kampanjo izogibal vprašanjem novinarjev. Britanski BBC poroča, da so zgolj v prejšnjem tednu dvakrat neuspešno poskušali govoriti z njim. Nekateri menijo, da mu strategija ignoriranja medijev omogoča izogibanje javnemu nadzoru nad njegovim delovanjem.