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    Svet

    Komisarka Marta Kos: Poveličevanje vojnih zločincev nima mesta v EU

    Truplo bosansko-srbskega vojaškega poveljnika so v Beogradu sprejeli z vojaškimi častmi.
    Ratko Mladić (na arhivski fotografiji med sojenjem v Haagu) je umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni med letoma 1992 in 1995. FOTO: Martin Meissner/Reuters
    Galerija
    Ratko Mladić (na arhivski fotografiji med sojenjem v Haagu) je umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni med letoma 1992 in 1995. FOTO: Martin Meissner/Reuters
    Staš Ivanc
    4. 9. 2026 | 10:06
    4. 9. 2026 | 10:29
    5:10
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    Posmrtni ostanki bosansko-srbskega vojnega zločinca Ratka Mladića so v četrtek prispeli v Srbijo, kjer so jih sprejeli z vojaškimi častmi. Krsto, zavito v srbsko zastavo, je po prihodu iz Haaga iz letala neslo šest vojakov v spremstvu Mladićevega sina Darka in srbskega pravosodnega ministra Nenada Vujića. Truplo so nato s policijskim spremstvom odpeljali z letališča v beograjsko vojaško bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na srbske medije.

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    Kakšne bodo posledice smrti Ratka Mladića

    Mladić je umrl prejšnji teden med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni med letoma 1992 in 1995. Srbski provladni mediji so predvajali posnetke več deset ljudi, večinoma mladih moških, zbranih na nadvozih čez avtocesto, ki so razkazovali transparente v čast Mladiću in prižigali bakle, ko je mimo peljal konvoj s posmrtnimi ostanki.

    Srbski provladni mediji so predvajali posnetke več deset ljudi, večinoma mladih moških, zbranih na nadvozih čez avtocesto, ki so razkazovali transparente v čast Mladiću in prižigali bakle, ko je mimo peljal konvoj s posmrtnimi ostanki. FOTO: Pedja Milosavljevic/AFP
    Srbski provladni mediji so predvajali posnetke več deset ljudi, večinoma mladih moških, zbranih na nadvozih čez avtocesto, ki so razkazovali transparente v čast Mladiću in prižigali bakle, ko je mimo peljal konvoj s posmrtnimi ostanki. FOTO: Pedja Milosavljevic/AFP

    Kakor je poročal sarajevski portal Avaz, bo žalna komemoracija za vojnim zločincem potekala v soboto opoldne v Domu vojske v Beogradu. Mladićevo truplo bo nato v ponedeljek med 9. in 12.30 ležalo v cerkvi svetega Luke v beograjski soseski Vidikovac. Po pogrebnem obredu ob 12.35 bo sledil še sprevod proti pokopališču Topčider, kjer ga bodo pokopali; tam je pokopana tudi njegova hči Ana.

    Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek izjavil, da bo država zagotovila vso logistično in transportno podporo ter da pričakuje, da se bo na pogrebu zbralo več deset tisoč ljudi. Haaško sodišče je odredilo celovito preiskavo okoliščin Mladićeve smrti, ki jo je bilo treba skleniti, preden bi njegova družina lahko prevzela truplo.

    Marta Kos: Upam, da se vlada v Beogradu zaveda, kaj je na kocki

    Evropska komisarka za širitev Marta Kos je že v ponedeljek kritizirala načrte srbskih oblasti za pogreb Ratka Mladića z državnimi častmi. »Kar se tiče Ratka Mladića, je poveličevanje vojnih zločincev v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami in nima mesta v Evropski uniji ali v državah, ki si prizadevajo postati članice,« je ob robu Blejskega strateškega foruma dejala Kosova. »Upam, da se vlada v Beogradu zaveda, kaj je na kocki,« je dodala.

    Hrvaški premier Andrej Plenković je bil bolj neposreden, ko je dejal, da si bo »Srbija, če bo organizirala državni pogreb za Mladića, zaprla vrata v Evropsko unijo«.

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    Evropska komisija: Za poveličevanje vojnih zločincev ni prostora niti v EU niti v državah kandidatkah

    Bošnjaški narodni svet (BNV) je v uradni izjavi, ki jo je objavil Radio Svobodna Evropa, ostro obsodil napovedi pogreba z državnimi častmi. Kakor poudarja najvišje predstavniško telo Bošnjakov v Srbiji, »Mladić ni bil heroj, temveč poveljnik vojske, katere pripadniki so po drugi svetovni vojni zagrešili najhujše zločine v Evropi, in da takšno stališče oblasti pošilja nevarno sporočilo Bošnjakom v Sandžaku«.

    »Zagotovo ne bom sodeloval na tem pogrebu,« je za isti radio povedal srbski minister za turizem in mladino Husein Memić. »Ratko Mladić je človek, ki ga je obsodilo haaško sodišče, in o tem ni treba več reči niti besede,« je dejal Memić, član srbske vlade iz Sandžaške demokratske stranke, ki je na prejšnjih parlamentarnih volitvah kandidirala na listi Vučićeve Srbske napredne stranke.

    Na haaškem sodišču je bil obsojen zaradi grozodejstev, storjenih med vojno v Bosni, v kateri je bilo ubitih približno 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Na arhivski fotografiji pokopališče žrtev poboja v Srebrenici v Potočarih. FOTO: Amel Emric/Reuters
    Na haaškem sodišču je bil obsojen zaradi grozodejstev, storjenih med vojno v Bosni, v kateri je bilo ubitih približno 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Na arhivski fotografiji pokopališče žrtev poboja v Srebrenici v Potočarih. FOTO: Amel Emric/Reuters

    Mladić je bil vojaški obraz brutalnega vodstva ob nekdanjem političnem voditelju bosanskih Srbov Radovanu Karadžiću in nekdanjem jugoslovanskem predsedniku Slobodanu Miloševiću. Na haaškem sodišču je bil obsojen zaradi grozodejstev, storjenih med vojno v Bosni, v kateri je bilo ubitih približno 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

    Zaradi vloge pri pobojih si je prislužil vzdevka »Mesar Bosne« in »Balkanski klavec«, še posebej zaradi pokola Bošnjakov v Srebrenici, najhujšem vojnem zločinu v Evropi po drugi svetovni vojni.

    Po prejemu Mladićevega trupla so iz beograjske vojaške bolnišnice sporočili, da bodo opravili obdukcijo »na zahtevo Mladićeve družine in ministra za pravosodje«. Namestnik vodje bolnišnice dr. Ivan Leković je povedal: »Vse ugotovitve, vključno z rezultati obdukcije in vseh analiz ter pregledov, bodo družini in pristojnim institucijam posredovane v najkrajšem možnem času.«

    Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je prejšnji teden ob novici o Mladićevi smrti dejal, da bo kot general »prejel vse vojaške in državne časti, do katerih je upravičen«. Predsednik države Aleksandar Vučić pa je dejal le, da bo pogreb »dostojanstven in v skladu z željami družine«.

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    Več iz teme

    SrbijaBosna in HercegovinapogrebRatko Mladićhaaško sodiščevojni zločini

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