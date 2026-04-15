Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

Bivši poveljnik vojske Republike Srbske, danes 84-letni Ratko Mladić, ki v Haagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, je v petek doživel blago možgansko kap in je odtlej v zelo slabem zdravstvenem stanju, je danes po navedbah srbskih medijev povedal njegov sin Darko Mladić.

»Premeščen je bil v bolnišnico, še isti dan pa so ga vrnili v priporno enoto. Najverjetneje je imel blago možgansko kap. Obljubili so nam, da nam bodo poslali dokumente, vendar razen ustnega pogovora z zdravnikom nismo prejeli ničesar. Čakamo, da nam pošljejo izvide,« je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Darko Mladić.

Dodal je, da je njegov oče v zelo slabem zdravstvenem stanju, da ne more več niti sesti v invalidski voziček, in da zelo težko komunicira.

Situacija se je po njegovih besedah v zadnjih dneh še poslabšala, zdravstveno službo haaškega sodišča pa je obtožil, da z njegovim očetom ravnajo slabo in mu ne zagotavljajo ustrezne zdravstvene oskrbe.

Zdravniki so lani po zavrnitvi Mladićeve prošnje za predčasen izpust zaradi zdravstvenih in humanitarnih razlogov ocenili, da ostareli general ne more preživeti brez intenzivne specialistične nege. Že dlje časa naj bi imel nevrološke, kardiovaskularne in urološke težave, ki se postopoma slabšajo in zapletajo. Januarja lani so ga operirali v nizozemski bolnišnici in mu vstavili srčni spodbujevalnik, medtem pa so mu odpovedale tudi ledvice.

Ratko Mladić od leta 2024 prestaja kazen v bolnišnici v zaporu v Haagu, potem ko je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.