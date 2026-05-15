    Sodišče zavrnilo Mladićevo zahtevo, da bi ga zaradi slabega zdravja izpustili

    Sodnica je potrdila, da se Ratko Mladić bliža zadnjemu obdobju življenja in da je stanje resno. Ni še jasno, ali se bo na odločitev lahko pritožil.
    Iz zahtevka obrambe je mogoče razbrati, da si prizadevajo za Mladićevo vrnitev v Srbijo. Srbska vlada je namreč že sporočila, da bi sodišču zagotovila ustrezna jamstva, če bi ga izpustili. FOTO: Jerry Lampen/AFP
    R. I.
    15. 5. 2026 | 07:28
    15. 5. 2026 | 08:17
    4:04
    A+A-

    Sodišče Združenih narodov je zavrnilo zahtevo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića za izpustitev iz zapora zaradi slabega zdravstvenega stanja in bližajočega se konca življenja, poroča BBC.  Nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov je zaprt od leta 2011, deset let pozneje je bila zavrnjena tudi njegova pritožba na obsodbo.

    Sodnica Graciela Gatti Santana je sicer potrdila, da se 84-letni Mladić bliža »zadnjemu obdobju svojega življenja« in da je njegovo stanje resno. Obenem pa je poudarila, da so razmere v zaporu Združenih narodov in pripadajoči bolnišnici v Haagu na »tako visoki ravni, da lahko zagotovijo maksimalno udobje obsojenemu zločincu«. Dodala je še, da drugod ni na voljo zdravljenja, ki ga ne bi mogli zagotoviti tudi na Nizozemskem.

    Ratko Mladić je v devetdesetih letih poveljeval silam bosanskih Srbov v vojni proti hrvaškim in bošnjaškim silam v Bosni in Hercegovini. Njegove enote so izvajale etnično čiščenje, oblegale Sarajevo, kjer je umrlo več kot 10.000 ljudi, ter izvedle pokol v Srebrenici. FOTO: Pascal Guyo/AFP
    Pojasnila je, da je Mladić deležen celovite in sočutne oskrbe usposobljenih zdravnikov, medicinskih sester in osebja v zaporu. »Uživa tudi izjemen režim obiskov, ki omogoča pogoste stike s prijatelji in družino, vključno z možnostjo, da so družinski člani ob njem v zadnjih trenutkih,« je argumentirala odločitev.

    Za zdaj ni jasno, ali se bo Mladić na to odločitev lahko pritožil.

    Sodbo so potrdili leta 2021

    Mladić je bil leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije med letoma 1992 in 1995. Pritožbeno sodišče je sodbo leta 2021 potrdilo.

    Njegovi odvetniki so v začetku meseca sporočili, da je že dalj časa priklenjen na posteljo oziroma uporablja invalidski voziček. Po njihovih navedbah naj bi med telefonskim pogovorom s sinom doživel možgansko kap, zaradi katere skoraj ne more več govoriti, piše BBC.

    Sklicevali so se na oceni dveh zdravnikov, po katerih je njegovo stanje resno in je »tveganje neposredne smrti veliko«. Zahtevali so takojšnjo začasno ali pogojno izpustitev v bolnišnico ali hospic, kjer govorijo srbsko.

    Prizadevajo si za njegovo vrnitev v Srbijo

    Iz zahtevka obrambe je bilo mogoče razbrati, da si prizadevajo za njegovo vrnitev v Srbijo. Srbska vlada je namreč že sporočila, da bi sodišču zagotovila ustrezna jamstva, če bi ga izpustili.

    Mladić je v devetdesetih letih poveljeval silam bosanskih Srbov v vojni proti hrvaškim in bošnjaškim silam v Bosni in Hercegovini. Njegove enote so izvajale etnično čiščenje, oblegale Sarajevo, kjer je umrlo več kot 10.000 ljudi, ter izvedle pokol v Srebrenici, v katerem je bilo ubitih okoli 8000 moških in dečkov.

    V vojni v Bosni in Hercegovini je bilo ubitih več kot 100.000 ljudi, približno dva milijona pa jih je bilo razseljenih.

    Bosanske organizacije, ki zastopajo žrtve in preživele, ostro nasprotujejo njegovi izpustitvi. Zahtevo označujejo za »pravno taktiko« in ne za humanitarno pobudo. FOTO: Tomi Lombar
    Izsledili so ga po 16 letih bega

    Mladić je po letu 1995 izginil, nato so ga leta 2011, po 16 letih na begu, izsledili na podeželju v Srbiji. Sojenje v Haagu se je začelo leto pozneje, obsodbo pa so mu izrekli leta 2017.

    Bosanske organizacije, ki zastopajo žrtve in preživele, ostro nasprotujejo njegovi izpustitvi. Zahtevo označujejo za »pravno taktiko« in ne za humanitarno pobudo.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

    Po zadnjih informacijah so organi stranke potrdili vstop Demokratov v Janševo koalicijo. V njej bo poleg SDS še desnosredinski trojček strank NSi, SLS in Fokus.
    Uroš Esih 14. 5. 2026 | 16:34
    Preberite več
