    Svet

    Razbita mreža vohunov, ki so jo pomagali širiti diplomati

    Razkrita beloruska mreža KGB, ki je delovala pod diplomatsko krinko. Med aretiranimi tudi nekdanji moldavski obveščevalec.
    V obsežni mednarodni operaciji so obveščevalne službe Češke, Madžarske in Romunije razbile belorusko vohunsko mrežo. Fotografija je simbolična. FOTO: Genya Savilov/AFP
    Galerija
    V obsežni mednarodni operaciji so obveščevalne službe Češke, Madžarske in Romunije razbile belorusko vohunsko mrežo. Fotografija je simbolična. FOTO: Genya Savilov/AFP
    Ž. U.
    9. 9. 2025 | 08:08
    9. 9. 2025 | 08:25
    3:55
    A+A-

    V obsežni mednarodni operaciji so obveščevalne službe Češke, Madžarske in Romunije razbile belorusko vohunsko mrežo, ki je delovala po vsej Evropi. Afera je razkrila, kako je Minsk za svoje operacije zlorabljal diplomatski status, med aretiranimi pa se je znašel tudi nekdanji namestnik vodje moldavske obveščevalne službe.

    V ponedeljek je odjeknila novica o uspešni protiobveščevalni akciji, v kateri so varnostni organi treh evropskih držav razkrinkali in razbili mrežo, ki jo je po njihovih navedbah organiziral beloruski odbor za državno varnost, bolj znan pod kratico KGB.

    Kot je sporočila češka obveščevalna služba BIS, je skupna operacija, ki jo je usklajevala agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje Eurojust in je vključevala tudi Moldavijo, razkrila vohune v več evropskih državah.

    Namen mreže je bil, kot navaja Kyiv Independent, rekrutiranje novih agentov in zbiranje občutljivih obveščevalnih podatkov.

    Po mnenju čeških obveščevalcev je beloruski KGB mrežo lahko vzpostavil zaradi svobodnega gibanja diplomatov. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Po mnenju čeških obveščevalcev je beloruski KGB mrežo lahko vzpostavil zaradi svobodnega gibanja diplomatov. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

    Izdaja na vrhu moldavske obveščevalne službe

    Najbolj odmevno ime med razkritimi sodelavci je Aleksandru Bălan, nekdanji namestnik vodje moldavske obveščevalne službe (SIS). Po poročanju portala Euractiv so ga romunski tožilci aretirali zaradi suma izdaje. Med letoma 2024 in 2025 se je po navedbah romunske agencije za boj proti organiziranemu kriminalu DIICOT menda dvakrat srečal z beloruskimi vohuni v Budimpešti.

    Tam naj bi jim, kot obstaja »utemeljen sum«, predajal občutljive državne skrivnosti, v zameno pa prejemal navodila in plačila za svoje storitve. Njegova dejanja, kot navaja tiskovna agencija Associated Press, bi lahko »ogrozila nacionalno varnost«. Tudi moldavska obveščevalna služba je po poročanju lokalnih medijev potrdila njegovo prijetje.

    Hkrati z aretacijo v Romuniji so se zvrstili tudi ukrepi na Češkem. Kot poroča Kyiv Independent, je Praga iz države izgnala beloruskega agenta, ki je deloval pod krinko diplomata na tamkajšnjem veleposlaništvu.

    Avtoritarni voditelj Aleksander Lukašenko je dovolil, da je Moskva belorusko ozemlje uporabila kot izhodišče za invazijo.  FOTO: Alexander Kazakov via Reuters
    Avtoritarni voditelj Aleksander Lukašenko je dovolil, da je Moskva belorusko ozemlje uporabila kot izhodišče za invazijo.  FOTO: Alexander Kazakov via Reuters

    Češko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je imel 72 ur časa, da zapusti državo, in poudarilo: »Ne bomo tolerirali zlorabe diplomatskega statusa za obveščevalne dejavnosti.«

    image_alt
    Večno mladi diktatorji

    Schengensko območje kot igrišče za vohune

    Po mnenju čeških obveščevalcev je beloruski KGB mrežo lahko vzpostavil predvsem zaradi svobodnega gibanja diplomatov znotraj schengenskega območja.

    Direktor češke službe BIS Michal Koudelka je v izjavi, ki jo navaja Euractiv, pozval k ukrepanju: »Da bi se uspešno zoperstavili tem sovražnim dejavnostim v Evropi, moramo omejiti gibanje akreditiranih diplomatov iz Rusije in Belorusije znotraj schengenskega območja.«

    Mrežo je po navedbah organiziral beloruski odbor za državno varnost, bolj znan pod kratico KGB. Fotografija je simbolična. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Mrežo je po navedbah organiziral beloruski odbor za državno varnost, bolj znan pod kratico KGB. Fotografija je simbolična. FOTO: Yves Herman/Reuters

    Njegovim besedam je pritrdil tudi češki zunanji minister Jan Lipavský, ki je dejal, da »agenti pod diplomatsko krinko ne smejo imeti prostih rok po vsej Evropi«, in napovedal, da si bo na evropski ravni še naprej prizadeval za ustrezne omejitve, predvsem proti ruskim diplomatom.

    image_alt
    Vučiću ni mar za proteste doma in strateški forum na Bledu

    Afera dodatno osvetljuje vlogo Belorusije kot tesne zaveznice Rusije v njeni agresiji na Ukrajino. Kot poroča CNN, je avtoritarni voditelj Aleksander Lukašenko dovolil, da je Moskva belorusko ozemlje uporabila kot izhodišče za invazijo februarja leta 2022, kasneje pa je privolil tudi v namestitev ruskega taktičnega jedrskega orožja.

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka

    Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
    Barbara Hočevar 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osnovna šola

    Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

    Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
    Špela Kuralt 8. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Več iz teme

    Belorusijavohunjenjediplomacijaobveščevalne službeAleksander LukašenkoMoldavijaEvropska unija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

