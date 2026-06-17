Razcepljeni med mirom in popolnim obračunom z Iranom

»Te vojne nisem podprl zato, da bi dosegli mirovni sporazum z Iranom, podprl sem jo zato, da bi uničili režim, ki je ubil na tisoče Američanov. Da bi končno odstranili Hezbolah,« je bil nad zahtevami predsednika Donalda Trumpa, naj Izrael preneha bombardirati Libanon, ogorčen konservativni komentator Mark Levin. Republikanski predsednik v želji po preusmeritvi pozornosti k domačim gospodarskim in političnim prioritetam jezi tesne zaveznike na desnem političnem polu.

Levin, s katerim Trump občasno razpravlja o bližnjevzhodni politiki, se ne bo nenadoma priključil demokratski opoziciji pri napadih na republikanskega predsednika. Za utišanje kritik pa bo najbrž hotel videti novo politično in gospodarsko realnost Bližnjega vzhoda, na čelu z razširitvijo abrahamovih sporazumov med Izraelom in arabskimi državami. Po objavi osnutka memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom se nekateri ameriški konservativci še bolj bojijo okrepitve islamske republike. S prstom kažejo na morebitne gospodarske prednosti za režim v Teheranu še pred obračunom s tamkajšnjimi jedrskimi programi, tudi postavke o Hormuški ožini naj bi bile nejasne.