Razcvet, plačan z orožjem in krvjo

Če je obisk kitajskega partijskega voditelja Xi Jinpinga v Pjongjangu pokazal kaj novega, potem je to nova velika strateška točka, ki jo je Severna Koreja osvojila v tuji vojni. Seveda gre za rusko invazijo na Ukrajino, do katere vodstvo v Pjongjangu nima posebnega odnosa, jo je pa izkoristilo kot priložnost, da veliko spremeni v obnašanju do Severne Koreje, in to ne samo Rusije, ampak tudi močne Kitajske.

Kim Džong Un se je v času, ko je gostil kitajskega voditelja, tudi obnašal kot zmagovalec. Xija in njegovo soprogo je pričakal na letališču (skupaj s svojo soprogo) in poudarjal, da je gostitelj enega najmočnejših državnikov sveta, ki sicer ne potuje pogosto v tujino. Nato pa mu je uspelo, da jedrska bomba ni bila niti omenjena. Xiju je dal očitno vedeti, da od groženj ni nobene koristi, saj lahko Severna Koreja vse tisto, česar ji ne da Kitajska, zlahka dobi od Rusije.