Razdeljena Amerika se spominja enajstega septembra

V washingtonskem spominskem parku sta se žrtvam terorističnih napadov v sredo poklonila tudi Ryan in Chris iz Arizone. »Enajsti september je opazno vplival na moje življenje, bil sem še zelo mlad,« je povedal menedžer Ryan. »Lani sva šla v New York, zdaj sva prvič tukaj.« Kakšno bi moralo biti sporočilo petindvajset let po grozljivih dogodkih? »Čas teče, a ne bi smeli pozabiti,« je dejal. Nepremičninski agent George, ki je nekaj korakov stran z ženo Kathlyn iskal imena na spominskih klopeh, je bil usodnega 11. septembra 2001 v New Yorku. »S prijatelji smo se namenili prav v Svetovni trgovinski center,« je povedal prebivalec prestolnice Washington. »Tam bi bili uro po napadu.«

Ves svet ali vsaj tisti z dostopom do ameriških televizijskih kanalov so lahko v živo spremljali teroristični napad na ZDA s skoraj 3000 žrtvami. Posmrtnih ostankov več kot tisoč žrtev še danes niso identificirali. Petindvajset let pozneje smrt še vedno kosi med tistimi, ki so prihiteli na pomoč, celo vse bolj. Več kot 9000 ljudi je umrlo zaradi bolezni, povezane z napadi, našteli so tudi več kot 57.000 primerov raka. »Vsak dan izgubimo dva pacienta in vsakih petdeset minut potrdimo še en primer raka,« so poročali pri World Trade Center Health Programu, ki skrbi za njihovo zdravje.