Razglasitev epidemije pred volitvami v Črni gori

Črna gora se zaradi širjenja novega koronavirusa še ni odrekla volitvam, čeprav je včeraj na celotnem državnem ozemlju spet razglasila epidemijo covida-19. V Srbiji je skupina 350 zdravnikov oblast pozvala, naj zaradi katastrofalnih razmer v zdravstvu zamenja krizni štab.



Črnogorska oblast očitno pričakuje, da se ji bodo volitve obrestovale, kljub očitkom, da so ji položaji pomembnejši od zdravja ljudi, tako kot so se vladajočim strankam na Hrvaškem, v Srbiji in Severni Makedoniji. Predsednik Milo Đukanović je za 30. avgust razpisal parlamentarne in lokalne volitve v občinah Andrijevica, Budva, Gusinje in Kotor. Đukanović in njegova Demokratična stranka socialistov v državi vladata že vse od vzpostavitve večstrankarske demokracije leta 1989.

Spet ostrejši ukrepi

V Črni gori sta včeraj zaradi covida-19 umrla dva bolnika, po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je umrlo 35 bolnikov. Do zdaj so potrdili 2283 primerov koronavirusa. V ponedeljek so v zadnjih 24 urah potrdili 95 novih okužb, največ v Podgorici. Zaradi koronavirusa je od včeraj spet obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih in na prostem za vse, starejše od sedmih let. Brez mask se je dovoljeno zadrževati na plažah in v nacionalnih parkih. Zbiranje je omejeno na največ 40 oseb na odprtih javnih krajih in na največ 20 oseb v zaprtih javnih prostorih. Prepoved delovanja diskotek, barov in nočnih klubov, porok, maturantskih, rojstnodnevnih in zasebnih zabav velja do 6. avgusta, prepoved zabavno glasbenega programa v gostinskih objektih pa je podaljšana do 30 julija.

Neuspešni dialog SPC z vlado

Črna gora je odprla še zadnje poglavje v pristopnih pogajanjih z EU, do zdaj je od 33 poglavij zaprla le tri. Čeprav je Srbska pravoslavna cerkev (SPC) sprejela poziv premiera Duška Markovića k dialogu, so se pogajanja o spornem zakonu o svobodi veroizpovedi včeraj končala brez rezultatov. Marković je pojasnil, da SPC ni hotela sprejeti njihove zahteve, da bi njene verske objekte lahko uporabljale druge verske skupnosti. V SPC so povedali, da so zavrnili ultimat o obvezni registraciji, ker SPC obstaja v Črni gori že osem stoletij.

Nezaupanje v srbsko zdravstvo

Zaradi slabih epidemioloških kazalnikov črnogorsko-srbska meja ostaja zaprta za srbske državljane, črnogorski letalski prevoznik Montenegro Airlines pa je tudi zaradi tega utrpel že za 15,1 milijona evrov izgube. V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 352 novih okužb s koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo devet bolnikov, do zdaj pa je umrlo 491 bolnikov. Na medicinske ventilatorje je priklopljenih 198 bolnikov s covidom-19, kar je največ od začetka epidemije, do zdaj so potrdili 21.605 okužb s koronavirusom.



Ker so zdravstvene razmere na meji katastrofe, je skupina 350 zdravnikov, zbranih v civilni pobudi Združeni proti covidu, zahtevala ustanovitev novega kriznega štaba, preiskavo navedb o prikrivanju podatkov ter konec ustrahovanja in politizacije. Njihovo odprto pismo srbski vladi je podprlo že več kot 700 zdravnikov. Navedli so, da je rahljanje ukrepov v predvolilnem času, ki je dopuščalo zborovanja, tekme, turnirje in proslave, privedlo do izgube nadzora nad epidemiološkimi razmerami. Zmeda glede podatkov o številu okuženih in preminulih je porušila zaupanje ljudi in zdravstvenih delavcev v zdravstveni sistem.