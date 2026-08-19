Odkritje: možgani se lahko razvijajo zunaj človeka

Drobne skupke človeških možganskih celic, ki so jih raziskovalci v laboratoriju gojili rekordnih sedem let, so se starali podobno kot celice v človeških možganih. Ugotovitev kaže, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi na celični ravni sledijo poteku razvoja in nekakšnemu »minevanju časa«, so sporočili raziskovalci.

Organoidi nastanejo iz matičnih celic in so poenostavljeni tridimenzionalni modeli človeških organov. Znanstveniki jih uporabljajo tudi pri raziskovanju možganov, saj omogočajo preučevanje razvoja in bolezni ter preizkušanje nekaterih novih načinov zdravljenja brez neposrednih poskusov na ljudeh in v določenih primerih tudi brez uporabe živali.

Možganske organoide običajno gojijo le nekaj mesecev. Zato raziskovalcem praviloma omogočajo vpogled predvsem v najzgodnejše faze razvoja človeških možganov, katerih dozorevanje sicer traja skoraj dve desetletji. Skupina raziskovalcev pod vodstvom ameriških znanstvenikov je nekatere organoide gojila približno sedem let. To so po besedah Paole Arlotta, vodilne avtorice raziskave in profesorice na Univerzi Harvard, najstarejši možganski organoidi, ki so jih doslej preučevali.

Raziskovalci so ugotovili, da so se organoidi skozi leta še naprej spreminjali in dozorevali, čeprav se niso razvijali v zarodku ali človeškem telesu. »Možgani se lahko zunaj človeka razvijajo dlje, kot smo lahko pokazali doslej,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Arlotta. Raziskovalci upajo, da bi takšni modeli lahko pripomogli k boljšemu razumevanju nastanka in razvoja motenj, kot sta avtizem in shizofrenija.

Celični »spomin« ni človeški spomin

V študiji, objavljeni v znanstveni reviji Nature, raziskovalci ugotavljajo, da so organoidi sledili minevanju časa in ohranili sled razvojnih stopenj, skozi katere so že šli. To pa ne pomeni, da imajo spomin v običajnem pomenu besede – denimo da bi se lahko »spomnili« dogodka iz preteklosti. Gre za to, da njihova razvojna zgodovina pusti sled na ravni celic.

Možganski organoidi so po besedah Arlotte biološki modeli oziroma nekakšni približki človeškega možganskega tkiva. So bistveno manj zapleteni od človeških možganov in ne prejemajo čutnih dražljajev. Med znanstveniki prevladuje stališče, da takšni organoidi nimajo zavesti ali drugih višjih možganskih funkcij.

Eksperiment, ki je »ukrivil čas«

Raziskovalci so staranje organoidov analizirali s tremi različnimi vrstami novejših genskih oziroma molekularnih »ur«, s katerimi je mogoče ocenjevati biološko starost celic. Vsi trije pristopi so pokazali, da so se organoidi skozi čas spreminjali na podoben način kot možganske celice med običajnim razvojem.

Nato so izvedli še poskus, ki ga je Arlotta opisala kot »nor eksperiment«. Celice, ki so se razvijale leto dni, so združili s celicami, starimi komaj dva tedna, in tako ustvarili tako imenovano himero. Mlajše celice so razvoj nadaljevale po pričakovani poti. Starejše pa so po besedah raziskovalke »preskočile velik del razvoja« in začele tvoriti nevrone, za nastanek katerih bi sicer potrebovale približno štiri mesece. Raziskovalci so tako razvojni proces v določenem smislu časovno pospešili oziroma, kot se je izrazila Arlotta, »ukrivili čas«.

Takšen pristop bi bilo mogoče v prihodnosti uporabiti za pospeševanje razvoja določenih vrst možganskih celic, čeprav gre za možnost, ki jo bo treba še potrditi z nadaljnjimi raziskavami. Prejšnji rekord pri dolgotrajnem gojenju možganskih organoidov je bil po navedbah študije nekaj manj kot dve leti.

Ker organoidi nimajo telesa in z njim povezanih procesov bolezni, staranja ter smrti, se zastavlja tudi vprašanje, kako dolgo bi jih bilo teoretično mogoče ohranjati pri življenju. »Tega v resnici nihče ne ve,« je odgovorila Arlotta. Po njeni oceni bi lahko ob primernih pogojih morda preživeli še nekoliko dlje. Za organoide, uporabljene v tej raziskavi, tega ne bodo mogli preveriti. Po koncu poskusa so jih namreč uničili.