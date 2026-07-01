Razkol v cerkvi po nezakoniti posvetitvi štirih škofov

Bratovščina sv. Pija X. je skrajnodesničarska druščina 600.000 vernikov in 700 duhovnikov.

V kraju Écône na jugozahodu Švice je druščina najbolj konservativnega dela v Katoliški cerkvi posvetila štiri nove škofe, dva Francoza, Američana in Švicarja. S tem se je začelo novo obdobje razkola v Katoliški cerkvi, ki je nastal po drugem vatikanskem koncilu, potem za nekaj časa potihnil, zdaj pa znova izbruhnil. Papež Leon XIV. je zagrozil, da bo morebitni posvetitvi škofov sledilo izobčenje. Kako se bo razpletlo, ne ve nihče, zadeva pa tudi politično skrajno desnico, ne samo Cerkev. Papežu Prevostu, ki se zadnje čase kar uspešno spoprijema s skrajneži po svetu, najsibo s cerkvenimi ali političnimi, so na cerkveni skrajni desnici nastavili mino, ki je eksplodirala včeraj, ni pa še jasno, kakšne bodo dolgoročne posledice. V Švici so kljub nasprotovanju Vatikana posvetili štiri ...