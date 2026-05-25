Razkol v opoziciji lahko Erdoğanu odpre pot do novega mandata

Turška policija je s solzivcem in gumijastimi naboji vdrla na sedež Republikanske ljudske stranke (CHP) v Ankari in od tam pregnala skupino podpornikov vodilne opozicijske stranke ter njenega vodjo Özgürja­ Özela. Policija je zatrdila, da so z vdorom hoteli le zagotoviti spoštovanje odločitve sodišča, s katero je bila razveljavljena Özelova izvolitev za predsednika stranke iz leta 2023. Varuhi človekovih pravic tej razlagi ne verjamejo.

Pri organizaciji Human Rights Watch so nedeljski vdor na sedež vodilne opozicijske stranke v Turčiji ocenili kot poskus vlade predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, da »odrine glavno politično opozicijo na rob na način, ki globoko spodkopava državljanske in politične pravice ter demokratični proces v Turčiji«.