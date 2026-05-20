Razkrit vzrok tragične letalske nesreče v Kentuckyju

Po navedbah objavljenih dokumentov ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu je preiskava strmoglavljenja tovornega letala UPS MD-11 v Louisvilleu 4. novembra lani razkrila več resnih tehničnih in sistemskih pomanjkljivosti, ki naj bi prispevale k nesreči. V njej je umrlo 15 ljudi.

Let je bil tik pred vzletom zamenjan, potem ko so na prvem letalu odkrili uhajanje goriva. Posadki so dodelili drugo letalo istega tipa, MD-11, na katero so prenesli tovor in nadaljevali z operacijo. Po dosedanjih ugotovitvah je vzlet sprva potekal normalno, nato pa je v trenutku prišlo do hude strukturne okvare letala.

Levi motor skupaj z nosilno konstrukcijo se je odtrgal s krila, kar je povzročilo takojšnjo izgubo stabilnosti in neobvladljivo nagibanje letala. Letalo je kmalu zatem strmoglavilo v stanovanjsko območje blizu letališča.

Preiskovalci poudarjajo, da so bile v sferičnem ležaju nosilca motorja prisotne skrite razpoke, ki jih pri običajnih pregledih ni bilo mogoče zaznati, poroča The Guardian. Te razpoke naj bi se širile znotraj kovinske strukture in sčasoma oslabele nosilni sistem motorja do točke odpovedi.

Po navedbah v dokumentih so bili podobni primeri poškodb na isti komponenti zabeleženi že večkrat v zadnjih letih, vendar niso privedli do obveznih varnostnih direktiv, temveč le do priporočil proizvajalca. To je po mnenju nekaterih strokovnjakov ustvarilo vrzel v varnostnem nadzoru starejših letal tipa MD-11 in DC-10.

Končno poročilo preiskave še ni objavljeno, vendar naj bi primer že vodil do začasnih pregledov in dodatnih varnostnih ukrepov v flotah podobnih letal.