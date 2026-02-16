Razkritje Epsteinovih dosjejev ni odpravilo dvomov

Na dokaze o vpletenosti v zločine nekdanjega floridskega soseda in znanca iz newyorške visoke družbe so še posebej upali nasprotniki republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Dokumenti, nasprotno, potrjujejo, da je ta finančnika že zgodaj nagnal iz kluba Mar-a-Lago, nakazujejo celo, da ga je prav on prijavil policiji.

Epstein, ki je v zaporu dočakal 66 let, proti koncu življenja ni skrival sovraštva do nekdanjega nepremičninskega mogotca, ki pretresa ameriško ­politiko. Zato pa se je na razvpitem Epsteinovem letalu, imenovanem Lolita ekspres, večkrat prevažal nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton. S soprogo Hillary bo kmalu pričal pred pristojnim kongresnim odborom.