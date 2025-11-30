Razkritje WSJ: ruski in ameriški tajkuni že snujejo milijardne posle v Ukrajini

Medtem ko je svet nestrpno pričakoval mirovni sporazum, sprejemljiv za obe strani, vpleteni v vojno v Ukrajini, je skupina ruskih in ameriških tajkunov v ozadju snovala načrt, ki bi s prihodom miru tradicionalnim nasprotnikom skupaj napolnil žepe, ekskluzivno razkriva ameriški dnevnik Wall Street Journal.

Skupina ameriških raziskovalnih novinarjev je na podlagi zbranih dokazov, poročil in pričevanj dobro obveščenih virov razkrila, kako je v senci snovanja mirovnega načrta za Ukrajino na rusko pobudo nastajal velikanski in ambiciozen poslovni načrt, ki naj bi tradicionalno rivalstvo spremenil v donosno poslovno partnerstvo.

Ključno v dolgi vrsti skrivnostnih srečanj med ruskimi in ameriškimi tajkuni se je odvilo prejšnji mesec v ameriškem Miami Beachu, kjer so začrtali načrt, kako dva bilijona dolarjev veliko rusko gospodarstvo znova vključiti v svetovne tokove. Pri tej operaciji pa bi seveda ameriške korporacije stale v prvi vrsti, da poberejo dobiček.

FOTO: Thomas Peter/Reuters

Sestanek se je odvijal na posestvu ameriškega nepremičninskega mogotca in zdaj Trumpovega posebnega odposlanca Steva Witkoffa, glavni gost iz Moskve pa je bil Kiril Dmitrijev, vodja ruskega državnega premoženjskega sklada in izbrani pogajalec Vladimirja Putina, ki je v veliki meri oblikoval dokument, o katerem so razpravljali v Miami Beachu. Predsednikov zet Jared Kushner je bil po poročanju ameriških novinarjev prav tako na tem sestanku.

Polni žepi so bolj pomembni od državnih meja

Dmitrijev je ameriškim prijateljem in partnerjem predlagal, da za skupne ameriško-ruske investicijske projekte in obnovo Ukrajine pod vodstvom ZDA izkoristijo približno 300 milijard dolarjev sredstev ruske centralne banke, ki so zamrznjena v Evropi.

Po tem načrtu bi se ameriška in ruska podjetja povezala pri izkoriščanju ogromnega mineralnega bogastva na Arktiki. Vesoljski industriji obeh držav bi po njegovem predlogu lahko celo izvedli skupno misijo na Mars z zasebnim podjetjem SpaceX, ki ga je ustanovil Elon Musk.

Strategija Kremlja, zasnovana še pred Trumpovo drugo zmago na predsedniških volitvah, je jasna: obiti tradicionalni ameriški varnostni aparat in novo administracijo prepričati, naj na Rusijo gleda ne kot na vojaško grožnjo, temveč kot na deželo neizmernih priložnosti. Večmilijardni posli z redkimi zemljami in na energetskem področju bi Moskvi omogočili preoblikovanje gospodarskega zemljevida Evrope in dokončno ločitev ZDA od tradicionalne zaveznice Evrope.

Dmitrijev, nekdanji uslužbenec Goldman Sachsa, je našel dovzetna partnerja v Witkoffu – dolgoletnem Trumpovem prijatelju – in Kushnerju, katerega investicijski sklad Affinity Partners je pritegnil milijardne vložke arabskih monarhij.

Vsem trem je skupen že znani in poenostavljen transakcijski pogled predsednika Trumpa na geopolitiko: meje držav so zanj manj pomembne od posla.

»Rusija ima toliko ogromnih virov, neskončne prostranosti zemlje,« je za Wall Street Journal dejal Witkoff, ko je podrobno opisoval svoje upe, da bi Rusija, Ukrajina in Amerika postale poslovne partnerice, donosni posli pa bodo po njegovem prepričanju naravna ovira pred prihodnjimi konflikti.

Ne gre za mir, za posel gre

Prvotna različica predloga mirovnega sporazuma, ki je bila sestavljena iz 28 točk in se je brala kot seznam ruskih želja, prestopila pa je praktično vsako rdečo črto, zarisano v Kijevu, je bila razumljivo sprejeta z veliko mero ogorčenja tako v Kijevu kot v Evropski uniji. Napadena stran je načrt razumela kot gospodarsko nagrado za agresorja.

Ko so zahodni voditelji razpravljali o tem načrtu, je poljski premier Donald Tusk zadevo jedrnato povzel: »Vemo, da ne gre za mir. Gre za posel.«

Brisanje meja med poslom in geopolitiko ključni Trumpovi svetovalci vidijo kot priložnost, da ameriški investitorji pograbijo donosne posle v povojni Rusiji in postanejo nekakšni komercialni varuhi miru. V pogovorih z Witkoffom in Kushnerjem je Rusija jasno dala vedeti, da bi raje videla, da k njim vstopijo ameriška podjetja, ne pa tekmeci iz evropskih držav, katerih voditelji so »veliko pljuvali« po mirovnih prizadevanjih, je dejal eden izmed sogovornikov.

FOTO: Sergei Gapon/Afp

Zgodovina bo pokazala, ali je Putin to pot razmišljanja dopustil v interesu končanja vojne ali pa kot zvijačo, da bi pomiril ZDA, medtem ko podaljšuje konflikt, za katerega verjame, da je njegova zgodovinska naloga, da ga postopoma razreši sebi v prid.

Eden izmed znakov, da je morda resen, je, da so nekateri njegovi najbolj zaupanja vredni prijatelji, sankcionirani milijarderji iz njegovega rojstnega mesta Sankt Peterburg – Gennadij Timčenko, Jurij Kovaljuk in brata Rotenberg, Boris in Arkadij – po navedbah ljudi, seznanjenih s srečanji, in evropskih varnostnih uradnikov poslali svoje predstavnike, da bi se na skrivaj sestali z ameriškimi podjetji in preučili posle na področju rudnin, redkih zemelj in energije.

To vključuje tudi oživitev velikanskega plinovoda Severni tok, ki so ga sabotirali ukrajinski potapljači in je pod sankcijami Evropske unije.

V začetku letošnjega leta se je Exxon Mobil sestal z največjim ruskim državnim energetskim podjetjem Rosneft, da bi razpravljali o vrnitvi v velikanski plinski projekt Sahalin, če bi Moskva in Washington prižgala zeleno luč.

Ni dokazov, da bi bili Witkoff, Bela hiša ali Kushner seznanjeni s posamičnimi prizadevanji ameriških poslovnežev, da skočijo na vlak novih poslovnih priložnosti porajajočega se poslovnega zavezništva med nekdanjima tekmecem, so pa omenjeni prepričani, da bi vsak sporazum z Rusijo koristil ZDA na splošno, ne le peščici investitorjev.

Witkoff naj bi prihodnji teden šestič obiskal Rusijo in se ponovno srečal s Putinom. »Ukrajinci so se junaško borili za svojo neodvisnost,« je dejal Witkoff, ki je skušal ukrajinske uradnike navdihniti z zamislijo, da bi vojaki odložili orožje in v zameno dobili plače v višini tistih v Silicijevi dolini za upravljanje ameriških centrov za podatke umetne inteligence. »Zdaj je čas, da s diplomacijo utrdijo to, kar so dosegli,« je dejal.