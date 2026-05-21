  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

    Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
    Dokumenti razkrivajo, da je bila pokojna kraljica Elizabeta II. zelo naklonjena temu, da njen sin prevzame pomembno vlogo pri promociji britanskih gospodarskih interesov v tujini. FOTO: Leon Neal/AFP
    Galerija
    Dokumenti razkrivajo, da je bila pokojna kraljica Elizabeta II. zelo naklonjena temu, da njen sin prevzame pomembno vlogo pri promociji britanskih gospodarskih interesov v tujini. FOTO: Leon Neal/AFP
    R. I.
    21. 5. 2026 | 17:49
    21. 5. 2026 | 17:54
    7:05
    A+A-

    Britanska vlada je objavila serijo dokumentov o imenovanju Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa Andrewa in vojvode Yorškega, za posebnega trgovinskega predstavnika Združenega kraljestva, poroča britanski BBC

    Dokumenti razkrivajo, da je bila pokojna kraljica Elizabeta II. zelo naklonjena temu, da njen sin prevzame pomembno vlogo pri promociji britanskih gospodarskih interesov v tujini. Hkrati pa vlada v Londonu priznava, da ni našla nobenih dokazov o formalnem varnostnem preverjanju ali skrbnem pregledu pred njegovim imenovanjem.

    Objava dokumentov sledi parlamentarni zahtevi liberalnih demokratov, ki so s posebnim postopkom v parlamentu zahtevali razkritje arhivskega gradiva o Andrewovi vlogi trgovinskega odposlanca med letoma 2001 in 2011. Vloga mu je omogočala dostop do visokih političnih in poslovnih krogov po svetu.

    Kraljičina želja po Andrewevi vidni vlogi

    Med objavljenimi dokumenti izstopa memorandum z dne 25. februarja 2000, ki ga je David Wright, takratni izvršni direktor organizacije British Trade International, naslovil na takratnega zunanjega ministra Robina Cooka.

    Wright je v dopisu zapisal, da je bila želja kraljice Elizabete II., da Andrew prevzame položaj trgovinskega odposlanca. Po njegovih besedah je bila kraljica zelo zainteresirana, da bi njen sin imel »vidno vlogo pri promociji nacionalnih interesov«.

    image_alt
    Lolita ekspres: ameriški politiki, ruski oligarhi, savdski princi, izraelski ...

    Andrew naj bi v okviru funkcije opravljal regionalna potovanja, dve ali tri večje mednarodne poti na leto ter občasno vodil trgovinske delegacije. Poleg tega naj bi v Londonu sprejemal pomembne tuje poslovne obiskovalce in gostil uradne večerje ali sprejeme.

    Britanska vlada danes poudarja, da je bila funkcija razumljena kot nadaljevanje tradicionalnega sodelovanja kraljeve družine pri promociji britanske trgovine in investicij. Pred tem je podobno nalogo opravljal vojvoda Kentski.

    Brez dokazov o formalnem preverjanju

    Minister za trgovino Chris Bryant je ob objavi dokumentov poslancem sporočil, da vlada ni našla nobenih dokazov o izvedbi formalnega postopka varnostnega preverjanja ali skrbnega pregleda pred Andrewevim imenovanjem. Po njegovih besedah ni dokazov niti o tem, da bi vlada o takšnem postopku sploh razmišljala.

    Bryant je dejal: »Nismo našli dokazov, da bi bil izveden formalni postopek skrbnega pregleda ali preverjanja. Prav tako ni dokazov, da bi se o tem sploh razpravljalo.«

    V pismu britanske diplomatke Kathryn Colvin iz januarja 2000, napisanem po srečanju z Andrewovim zasebnim tajnikom kapitanom Neilom Blairom, je zapisano, da je Andrew raje obiskoval »bolj sofisticirane oziroma prefinjene države«. FOTO: Toby Melville/Reuters
    V pismu britanske diplomatke Kathryn Colvin iz januarja 2000, napisanem po srečanju z Andrewovim zasebnim tajnikom kapitanom Neilom Blairom, je zapisano, da je Andrew raje obiskoval »bolj sofisticirane oziroma prefinjene države«. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Ob tem je minister dodal, da je to po njegovem mnenju razumljivo, saj je šlo za nadaljevanje dolgoletne vloge kraljeve družine pri promociji britanskih gospodarskih interesov.

    Andrewove zahteve: prefinjene države in balet

    Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o Andrewevih preferencah med uradnimi potovanji. V pismu britanske diplomatke Kathryn Colvin iz januarja 2000, napisanem po srečanju z Andrewevim zasebnim tajnikom kapitanom Neilom Blairom, je zapisano, da je Andrew raje obiskoval »bolj sofisticirane oziroma prefinjene države«.

    Po navedbah pisma je bil posebej zainteresiran za visoko tehnologijo, trgovino, mladinske projekte, kulturne dogodke, vojaške in zunanjepolitične teme ter države članice Skupnosti narodov. Dokument dodaja tudi, da je imel raje balet kot gledališče. 

    image_alt
    Aretacija Andrewa zaradi afere Epstein je zgodovinski precedens za monarhijo

    Posebna navodila so se nanašala tudi na golf. Andrew po navedbah pomočnikov »ne bi smel dobivati povabil na zasebne golfske dogodke v tujini«, saj naj bi šlo za njegovo zasebno dejavnost. Če bi s seboj vzel golf palice, »ne bi igral v javnem smislu«.

    Povezave z Jeffreyjem Epsteinom in poznejši škandali

    Andrew je funkcijo posebnega predstavnika Združenega kraljestva za mednarodno trgovino in investicije opravljal med letoma 2001 in 2011. Funkcija je bila neplačana, vendar zelo vplivna, saj je vključevala srečanja z voditelji držav, ministri, investitorji in predstavniki multinacionalk.

    Njegova vloga je bila pod vse večjim pritiskom zaradi povezav z ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

    Kasneje objavljeni dokumenti in elektronska pošta naj bi pokazali, da je Andrew Epsteinu posredoval zaupne informacije in poročila o uradnih obiskih v Aziji ter celo podatke o investicijskih priložnostih v Afganistanu. Andrew je vse obtožbe o neprimernem ravnanju zanikal. Leta 2011 je odstopil s položaja trgovinskega odposlanca zaradi vse večjega medijskega in političnega pritiska.

    Njegova vloga je bila pod vse večjim pritiskom zaradi povezav z ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jack Taylor/Reuters
    Njegova vloga je bila pod vse večjim pritiskom zaradi povezav z ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jack Taylor/Reuters

    Kriza okoli Andrewa se je v zadnjih letih še poglobila. Po navedbah britanskih medijev mu je Buckinghamska palača leta 2025 odvzela naziv princa in uporabo rezidence Royal Lodge v Windsorju. Pred tem se je že umaknil iz javnega življenja in opustil več kraljevih dolžnosti.

    Februarja letos, na svoj 66. rojstni dan, je bil Andrew aretiran zaradi suma zlorabe javnega položaja. Preiskava naj bi bila povezana z domnevnimi nepravilnostmi pri opravljanju funkcije trgovinskega odposlanca ter morebitnim posredovanjem zaupnih informacij Epsteinu.

    Nekdanji državni uslužbenci so ga medtem obtožili tudi pretiranih stroškov službenih poti in obračunavanja masaž na račun davkoplačevalcev, čeprav doslej ni bilo predstavljenih dokazov o kaznivem ravnanju.

    Liberalni demokrati za popolno razkritje dokumentov

    Objava dokumentov je posledica pritiska opozicijskih liberalnih demokratov, ki so v britanskem parlamentu vložili tako imenovani »humble address« – poseben parlamentarni mehanizem za zahtevo po razkritju državnih dokumentov.

    Zahtevali so objavo vseh dokumentov, povezanih z Andrewevim imenovanjem, vključno z morebitnimi varnostnimi preverjanji in komunikacijo nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona.

    image_alt
    Pokojni Jeffrey Epstein sega iz groba

    Tudi Mandelson je namreč pod drobnogledom zaradi domnevnega posredovanja zaupnih informacij Jeffreyju Epsteinu v času, ko je bil britanski minister med letoma 2008 in 2010. Minister Chris Bryant je danes dejal, da ne pričakuje nadaljnjih objav dokumentov v zvezi z Andrewevim imenovanjem.

    Kritiki opozarjajo, da je imel Andrew kot trgovinski odposlanec dostop do najvišjih političnih in gospodarskih krogov brez očitnega formalnega preverjanja, medtem ko vlada vztraja, da je šlo za tradicionalno in tedaj običajno prakso.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Black Cube

    Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

    Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
    Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podjetje

    Boscarol z novo inovacijo: testira jo že policija, podpira Generali

    Projekt podpira tudi Generali, kjer menijo, da lahko tehnologija pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj v prometu.
    20. 5. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

    Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

    Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Velika Britanijaprinc Andrewkraljica Elizabeta II.britanska kraljeva družinaJeffrey Epstein

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pridruževanje Ukrajine EU

    Merz za poseben status Ukrajine in varnostno klavzulo

    Nemški kancler s predlogom o delnem članstvu države v Evropski uniji zarisuje novo obrambno-varnostno podobo stare celine.
    Barbara Zimic 21. 5. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro d'Italia

    Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

    Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
    21. 5. 2026 | 17:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

    Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
    21. 5. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Igrače

    NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

    Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
    21. 5. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uboj iz malomarnosti

    Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

    Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
    21. 5. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

    Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
    21. 5. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Igrače

    NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

    Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
    21. 5. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uboj iz malomarnosti

    Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

    Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
    21. 5. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo