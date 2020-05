Razkužila in sladkarije za protiruske župane

Obtožbe, da je ruski diplomat hotel zastrupiti tri visoke predstavnike oblasti.

V čeških medijih so se pojavile obtožbe, da je v Pragi nameščeni ruski diplomat hotel zastrupiti tri visoke predstavnike oblasti v češki prestolnici. Vsi trije so dobili policijsko spremstvo, eden se je celo skril pred svetom, policijsko zaščito pa rusko veleposlaništvo zahteva tudi za svojega diplomata.Če ne bi bil ves svet obseden s pandemijo, bi zgodba, ki se v zadnjem času dogaja v Pragi, vsekakor doživela večji mednarodni odmev. Začela se je menda pred dvema mesecema, ko je 34-letni, ki dela za dve ruski državni ustanovi, priletel iz Moskve na letališče Vaclava Havla v Pragi, v prtljagi pa je domnevno imel tudi strup ricin. Tako je vsaj na začetku aprila v pogovoru za češki preiskovalni tednik Respekt zatrdil neimenovani predstavnik čeških varnostnih služb. Po poročanju te revije je bil to del ruskega načrta, da bi na Češkem »odstranili« protiruske politike.Med potencialnimi žrtvami te zarote so se prepoznali trije voditelji v glavnem mestu: župan prestolnicein župana dveh njenih okrožij oziroma krajevnih skupnostiin. Prvi si je rusko jezo prislužil, ker je ulico pred ruskim veleposlaništvom v Pragi poimenoval po umorjenem ruskem opozicijskem politiku. Čehi so sledili zgledu ameriškega kongresa, ki je pred dvema letoma ulico, na kateri stoji rusko veleposlaništvo v Washingtonu, preimenoval po ruskem politiku, ki so ga februarja 2015 umorili v neposredni bližini Kremlja.Greh drugega praškega voditelja je bil za Ruse še večji. Kolář je namreč dal v svojem šestem praškem okrožju odstraniti kip sovjetskega maršala, poveljnika rdečearmejcev, ki so leta 1945 osvobodili Prago. Tega pokojnega heroja Sovjetske zveze, ki je bil zaslužen za številne zmage Rdeče armade nad nacisti med drugo svetovno vojno, doma še vedno zelo cenijo in spoštujejo, v nekdanjem sovjetskem bloku pa mu ne morejo odpustiti njegovih povojnih dosežkov: vodilne vloge pri zlomu madžarske vstaje leta 1956, vzpostavitve Berlinskega zidu in vkorakanju sovjetskih vojakov v Vzhodno Nemčijo leta 1961, pa tudi zatrtju praške pomladi leta 1968. Tudi zaradi tega so njegov kip, ki ga je češkoslovaška komunistična partija postavila šele leta 1980, v prihodnosti pa bo domoval v muzeju zgodovine 20. stoletja, že prej večkrat oskrunili vandali. »Češka policija in tajna služba imata nekaj obveščevalnih podatkov, ki pričajo, da bi lahko obstajala neposredna ruska grožnja,« je pred kratkim Kolář povedal za britanski BBC. Govoril je iz karantene, v katero se ni umaknil zaradi pandemije, v skrivališče se je zatekel v strahu za svoje življenje.Namesto maršala Konjeva bodo postavili spomenik češkoslovaški uporniški vojski. Med zgodovinarji je še vedno spor, ali so Prago osvobodili domači borci ali sovjetska armada, nekateri pa trdijo, da so za osvoboditev češke prestolnice najbolj zaslužni pripadniki kvizlinške Armade Vlasova oziroma Ruske osvobodilne vojske, ki so v nacistične vrste vstopili iz vojnega ujetništva, potem pa so tik pred koncem vojne Hitlerju obrnili hrbet. Prav s temi ruskimi »domobranci« pa je povezan strah tretjega praškega voditelja Novotnýja. Podprl je pobudo, da v njegovem okrožju postavijo spomenik tem alternativnim osvoboditeljem, ki v Rusiji še vedno veljajo za narodne izdajalce.Vsi trije župani so dobili policijsko varstvo, policija preiskuje informacije, ki so jih objavili mediji, češki zunanji ministerpa je izjavil, da bodo proti ruskemu diplomatu ukrepali le, če bo policijska preiskava pokazala, da so časopisna poročila resnična. V Moskvi so že brez preiskave prepričani, da so povsem izmišljena in da so del protiruske propagande. V prvotnih člankih ime diplomata, ki naj bi tovoril ricin, ni bilo omenjeno. Šele pred dnevi ga je razkrila televizija. Zato so na ruskem veleposlaništvu v Pragi zahtevali, naj tako kot župane varuje policija tudi direktorja ruskega znanstvenega in kulturnega centra v Pragi in uslužbenca zunanjega ministrstva Končakova. Ta je za češko novičarsko spletišče Seznam Zprávy povedal, da ni iz Moskve prinesel nikakršnega smrtonosnega ricina, ampak je v kovčku tovoril zgolj »razkužila in sladkarije«.