Sedmina Brača gori, gasilci napovedujejo izboljšanje razmer

Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili.

Kot so zgodaj davi sporočili gasilci, minulo noč na otoku ni bilo večjih plamenov ali gostega dima, kjer pa so se pojavili, so gasilci nemudoma posredovali, da bi preprečili širjenje požara.

»Na terenu je 235 gasilcev z 68 vozili, ki so delali vso noč. Hitro se odzivajo na morebitne ponovne izbruhe ognja ali dim, ki sta ta večer manjša kot v prejšnjih nočeh, zato je situacija ugodnejša,« so za Hino sporočili iz gasilskega operativnega centra na Braču. Dodali so, da so požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v Bolu, pogasili.

Poveljnik gasilcev v splitsko-dalmatinski županiji je ocenil, da bi se požar v prihodnjih dneh lahko umiril, če ne bo vetra. »Požar na Braču je zajel ogromno območje, ki je po ocenah dolgo med 35 in 40 kilometri,« je še povedal.

Po ocenah gasilcev je doslej pogorelo več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rastja, še navaja Hina. Hrvaška spletna portala Danas in Index sta sicer v nedeljo poročala, ga je požar na zahodnem delu Brača glede na Googlove satelitske podatke doslej zajel okrog 5600 hektarjev površin, kar je približno sedmina celotne površine Brača.

Gozdni požar, ki je na jugozahodnem delu Brača izbruhnil v četrtek zvečer, je v noči na nedeljo ogrozil naselje Milna in okoliške turistične nastanitve, pri čemer so evakuirali približno 600 ljudi. Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, hujših posledic za njuno zdravje ni bilo.