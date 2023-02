Razmere na okupiranem Zahodnem bregu spominjajo na čase intifade

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko vojaško letalstvo je znova bombardiralo cilje na območju Gaze. Napade na palestinsko enklavo ob Sredozemskem morju, ki je že 17 let pod skoraj popolno izraelsko in egiptovsko blokado, je mogoče razumeti v kontekstu stopnjevanja napetosti na okupiranem Zahodnem bregu, kjer Izrael pospešeno širi nezakonite naselbine in obračunava z upornimi Palestinci.