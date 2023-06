Putin: Uporniki so spoznali, da vojska in ljudstvo nista na njihovi strani

Ruska varnostna služba FSB je prekinila kazenski postopek zaradi oboroženega upora Wagnerjevih plačancev in umaknila vse obtožbe, poročajo ruski mediji. Kot poroča ruska državna agencija Tass, je FSB »med preiskavo kazenske zadeve ugotovila, da so udeleženci ustavili svoja dejanja, usmerjena v izvedbo upora«.

Približno sočasno je rusko obrambno ministrstvo, proti kateremu je bil večinoma upor usmerjen, sporočilo, da se skupina Wagner pripravlja na predajo težke vojaške opreme enotam ruskih oboroženih sil, poroča Guardian.

Razmere v Rusiji so se po hitrem pohodu vojaške skupine Wagner od Ukrajine proti Moskvi v zadnjih dneh umirile. Zaostreni varnostni ukrepi so se sprostili. Predsednik Rusije Vladimir Putin je borcem Wagnerja sporočil tudi, da lahko vstopijo v redno rusko vojsko ali odidejo v Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi njihov vodja Jevgenij Prigožin.

V Kremlju minuta molka za ubite v bojih z uporniki

Pripadniki zasebne najemniške vojske, ki so v soboto poskušali z oboroženim uporom strmoglaviti rusko vojaško vodstvo, niso uživali podpore vojske in ljudstva, je danes izjavil Putin. Zahvalil se je vojakom, ki so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno ter v času upora delovali »pravilno in usklajeno«.

»Ljudje, ki so bili vključeni v upor, so spoznali, da vojska in ljudstvo nista na njihovi strani,« je Putin dejal danes v Kremlju pred približno 2500 pripadniki ruske vojske, policisti, osebjem ruske zvezne varnostne službe FSB ter obrambnega in notranjega ministrstva.

Z minuto molka je počastil pilote, ubite med sobotnim uporom. »V spopadih z uporniki so bili ubiti naši soborci, naši piloti. Niso omahovali in so častno izpolnili svoje ukaze in vojaško dolžnost,« je priznal ruski predsednik, pri čemer pa ni navedel, koliko pilotov je dejansko umrlo.

Zbranemu vojaškemu osebju v Kremlju se je zahvalil za korektno ravnanje, s katerim so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno. Prav tako je ponovil, da Moskva v času upora ni premestila nobenega vojaka iz Ukrajine in da sobotno dogajanje ni v ničemer vplivalo na ruske operacije v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Belorusija v pripravljenosti

Napetosti med rusko vojsko in zasebno najemniško skupino Wagner so bile napačno obravnavane, je danes izjavil beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Dodal je, da je bilo Wagnerjev upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu konec tedna »boleče gledati« in da v tej zgodbi ni junakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Situacija je ušla izpod nadzora, nato smo mislili, da se bo razrešila, vendar se ni,« je dejal Lukašenko in poudaril, da v tej zgodbi ni junakov. Pri tem je pojasnil, da je bila beloruska vojska med Wagnerjevim uporom v stanju »popolne bojne pripravljenosti«. Po njegovih besedah je bilo dogodke v Rusiji konec tedna »boleče gledati«. »Mnogi Belorusi so si jih vzeli k srcu, saj je domovina ena,« je po navedbah britanskega BBC še dejal Lukašenko.

Zahodni mediji so poročali tudi, da je v prestolnico Belorusije Minsk prispelo letalo, ki ga povezujejo z vodjo skupine Wagner Jevgenijem Prigožinom. Zasebno letalo Embraer Legacy 600 je pristalo v letalski bazi Mačulišči blizu Minska ob pol petih zjutraj po srednjeevropskem času.

Nemogoče pa je z gotovostjo vedeti, ali je Prigožin bil na krovu, poroča BBC. Da je Prigožin po uporu Wagnerja pobegnil v Minsk, so nekateri mediji špekulirali že včeraj, ko je menda bil zloglasni vodja plačancev opažen v tamkajšnjem hotelu. Tudi ta informacija je ostala nepotrjena.

V Ukrajini prešerno

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naznanil, da je ukrajinska protiofenziva napredovala na vseh frontah. Podrobnosti ni navedel, nekateri proruski komentatorji pa pravijo, da so ukrajinske enote prečkale reko Dneper in znova zavzele vas v bližini Hersona.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je včeraj povedala, da so ukrajinske sile znova prevzele nadzor nad Rivnopilom, vasjo v regiji Doneck.​ Zelenski je včeraj pozno zvečer v videonagovoru po obisku frontnih položajev ponedeljek označil za »srečen dan« in dejal, da so njegove enote na fronti »napredovale v vseh smereh«.

Izrael na zagovor poklical veleposlanika Izrael je zaradi obtožb o proruskih stališčih vlade premiera Benjamina Netanjahuja na pogovor poklical ukrajinskega veleposlanika v državi Jevgenija Korničuka, je danes sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Veleposlaništvo Ukrajine je namreč skrajno desno izraelsko vlado obtožilo, da je izbrala »pot tesnega sodelovanja z Rusijo« in da z njo veliko posluje.

Vatikan bi posredoval

Posebni vatikanski odposlanec za vojno v Ukrajini, kardinal Matteo Zuppi, ki ga je imenoval papež Frančišek, bo v sredo in četrtek na obisku v Moskvi. Kot so danes sporočili iz Vatikana, naj bi obisk pomagal najti načine za »pravičen mir« v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zuppi, ki je tudi predsednik italijanske škofovske konference, je bil v vlogi papeževega odposlanca v začetku junija v Ukrajini, kjer se je sešel z Zelenskim in obiskal mesto Buča. Med dvodnevnim obiskom se je z ukrajinskimi oblastmi pogovarjal o možnostih za doseganje miru in zmanjšanje napetosti med Kijevom in Moskvo.