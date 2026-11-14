Razmišljanja na vlaku

Ko je vlak na progi G19 zapustil Južni kolodvor in se iz Pekinga napotil proti Šanghaju, si nisem mogla kaj, da ne bi pomislila na pogosta potovanja z vlakom v času, ko sem študirala na Kitajskem. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo za teh 1300 kilometrov potrebnih skoraj 24 ur. Večino poti smo prebili na trdih ležalnikih, ki so bili nameščeni drug nad drugim. Seveda so bili zelo neudobni, pa vendar dobrodošla rešitev na tej dolgi poti. Potovanje od enega mesta do drugega je bilo v tistih časih resna zadeva. Medtem ko sem v mislih prebirala, kako je bilo to in ono v času moje mladosti, smo bili že na polovici poti. Po štirih urah in desetih minutah je glas napovedal prihod na šanghajsko postajo. Deset minut pozneje sva že stala v vrsti za taksi. Tisto, kar je podobno tistemu ...