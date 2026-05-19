Most na mejnem prehodu Gradiška razpadel, promet zaustavljen

Zaradi porušitve dela mostu čez reko Savo je promet na mejnem prehodu Gradiška od sinoči ustavljen, so danes zjutraj sporočili iz Avto moto kluba Bosne in Hercegovine (BIHAMK). Glede na velik obseg tovornega in potniškega prometa na zaprtem mejnem prehodu je pričakovati hude zastoje na mejnih prehodih med BiH in Hrvaško. Odgovorni bi zaplet lahko nemudoma rešili z odprtjem novozgrajenega mejnega prehoda, a je ta ostal zaprt zaradi notranjega spora med entitetama.

Minister za komunikacije in promet Bosne in Hercegovine Edin Forto je po zrušitvi dela mostu čez reko Savo na MP Gradiška dejal, da izvajajo vse potrebno za ugotavljanje stanja mostu, čez katerega v državo vstopi največji delež vozil iz Hrvaške. »Po trenutno razpoložljivih informacijah se je most porušil zgodaj davi, po polnoči, nato so pristojne policijske službe zaustavile promet čez most, pa tudi na dovoznih cestah v Gradiški, s čimer je bilo začasno ustavljeno delo mejnega prehoda Gradiška,« piše v sporočilu ministrstva, ki ga vodi Forto.