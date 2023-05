Razplet volitev sprožil razprave o politiki do Turčije

V nadaljevanju preberite:

Tisti nemški Turki, ki so odšli na predsedniške volitve, so dvotretjinsko glasovali za Recepa Tayyipa Erdoğana in njegovo zmago tudi bučno proslavili. Minister turških korenin Cem Ozdemir je do tega izjemno kritičen in je zato že pozval do prevetritve nemške politike do Turčije. Ob tem je opozoril na negativne posledice olepševanja razmer v primeru Rusije.