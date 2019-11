Razreševanje predsednika se nadaljuje s polno paro

Washington – V eri Donalda Trumpa celo predsedniška pomilostitev puranov, tradicija na zahvalni dan, ni minila brez politike. Republikanski predsednik, tarča kongresne preiskave o razrešitvi, se je med reševanjem puranov pred pečico posmehnil, da sta Kruh in Maslo že prejela sodni nalog za zaslišanje »v kleti Adama Schiffa«. Toda pravosodni odbor kongresnega predstavniškega doma bo kmalu začel pisati obtožnice proti ameriškemu predsedniku.Demokratski vodja odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve Adam Schiff je bolj ali manj končal zaslišanja, zdaj je na vrsti njegov newyorški kolega Jerrold Nadler iz odbora za ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.