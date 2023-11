Razširitev ali krčenje Bricsa?

V nadaljevanju preberite:

»To bi bila resna napaka.« S temi besedami je tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning včeraj komentirala namige iz Buenos Airesa, da bi lahko vlada novoizvoljenega predsednika Javierja Mileia pretrgala stike s Kitajsko in Brazilijo ter svojo državo umaknila s praga Bricsa, katerega polnopravna članica naj bi postala že 1. januarja prihodnje leto.

Argentina je namreč ena od šestih držav, ki jim je bil odobren vstop v forum, katerega članice so za zdaj Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. Prav pričakovana razširitev bi bila najbolj jasen kazalnik vse večjega vpliva in pomena te živopisne skupine.

Novi člani naj bi bili še Savdska Arabija, Iran, Egipt, Etiopija in Združeni arabski emirati, takoj po objavi rezultatov predsedniških volitev v Argentini je Kitajska ponovila svojo podporo širitvi te »pomembne platforme za rastoče trge in države v razvoju, končni cilj te širitve je krepitev solidarnosti in sodelovanja ob ohranitvi skupnih interesov«.