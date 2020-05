Razstrelitev znamenitega staroselskega svetišča

Avstralsko-britanska rudarska multinacionalka Rio Tinto je pred dnevi na severozahodu Avstralije (zahodna Pilbara) med širjenjem rudnika železove rude razstrelilo 46.000 let staro arheološko najdišče in aboriginsko svetišče neprecenljive zgodovinske, kulturne in duhovne vrednosti. Aboriginska skupnost je šokirana in globoko prizadeta, rudarska korporacija pa se sklicuje na zakonodajo.Razstrelitev staroselskih svetišč (Juukan Gorge 2 na območju Hamersley Range) je Rio Tinto načrtoval več let, dovoljenje za širitev rudnika železove rude na eno izmed najstarejših arheoloških najdišč v Avstraliji pa so – skladno s ...